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Футбол

Дисквалификация Забарного: ФА рассмотрела апелляцию Борнмута

Футбольная ассоциация Англии приняла решение по красной карточке украинца.
Сегодня, 13:51
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

ФА отклонила протест Борнмута. Илья Забарный пропустит 3 поединка "вишен", сообщает Bournemouth Echo.

Украинец был удален в 26-м туре Премьер-лиги. В первом тайме противостояния с Вулверхэмптоном защитник пошел в подкат против Райана Аита-Нури. Забарный задел мяч и ногу оппонента, рефери показал ему "горчичник", но после вмешательства VAR удалил украинца.

Теперь Забарный пропустит два матча АПЛ – против Брайтона (25 февраля) и против Тоттенхэма (9 марта), а также поединок 1/8 финала Кубка Англии против того же Вулверхэмптона. Потенциальное возвращение центрбека возможно 15 марта против Брентфорда.

К слову, украинец Лунин сыграет за Реал в полуфинале Кубка Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Футбольная Ассоциация Англии Илья Забарный

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