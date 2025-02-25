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Футбол

Шанс для Лунина: Куртуа не поедет на полуфинал Кубка Испании

Голкипер сборной Украины, вероятнее всего, выйдет в старте на Реал Сосьедад.
Сегодня, 10:14
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Тибо Куртуа пропустит первый матч 1/2 финала Копа дель Рей 26 февраля. Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти предоставит отдых бельгийцу, утверждает Relevo.

Штаб "сливочных" стремится избежать травм на решающем отрезке сезона. Как следствие, итальянец решил поберечь минимум двух ведущих исполнителей и проведет ротацию на Сосьедад. Кроме Куртуа в Мадриде должен остаться Федерико Вальверде.

Главным претендентом на место в основе стал Андрей Лунин. Украинец в сезоне 2024/25 вернулся к роли дублера бельгийского вратаря. На этот момент второй голкипер Реала провел всего 8 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей.

Кстати, английский Борнмут обжаловал дисквалификацию Забарного за прямую красную.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Кубок Испании Реал Мадрид Андрей Лунин

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