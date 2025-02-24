Борнмут обжаловал удаление Забарного
"Вишни" стремятся как можно скорее вернуть украинца в обойму команды.
Илья Забарный был удален в 26-м туре АПЛ. Борнмут решил оспорить красную карточку центрбека, утверждает инсайдер Джордан Кларк в X.
Андони Ираола предпочел бы сократить сроки возвращения украинского защитника. Поскольку Забарный получил прямую красную, то вынужден пропустить 3 поединка. «Вишни» попытаются доказать отсутствие умысла в действиях центрбека.
Если апелляцию Борнмута не удовлетворят, то Забарный вернется на поле 15 марта. Тогда команда звезды сборной Украины примет Брентфорд. Цвета «пчел» защищает соотечественник оборонца -- Егор Ярмолюк.
Напомним, красная в матче против Вулверхэмптона стала для Ильи первой в футболке Борнмута.
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