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Борнмут обжаловал удаление Забарного

"Вишни" стремятся как можно скорее вернуть украинца в обойму команды.
Сегодня, 17:21
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Илья Забарный был удален в 26-м туре АПЛ. Борнмут решил оспорить красную карточку центрбека, утверждает инсайдер Джордан Кларк в X.

Андони Ираола предпочел бы сократить сроки возвращения украинского защитника. Поскольку Забарный получил прямую красную, то вынужден пропустить 3 поединка. «Вишни» попытаются доказать отсутствие умысла в действиях центрбека.

Если апелляцию Борнмута не удовлетворят, то Забарный вернется на поле 15 марта. Тогда команда звезды сборной Украины примет Брентфорд. Цвета «пчел» защищает соотечественник оборонца -- Егор Ярмолюк.

Напомним, красная в матче против Вулверхэмптона стала для Ильи первой в футболке Борнмута.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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