Забарный впервые получил красную в составе Борнмута
Украинца наказали за грубый фол.
В рамках 26-го тура АПЛ Вулверхэмптон встречается с Борнмутом.
На 31-ой минуте «вишни» остались в меньшинстве. Украинца Илью Забарного удалили после грубого фола.
Центрбек получил "прямую" красную карточку, которая стала для него первой в составе английского коллектива.
Всего в клубной карьере Ильи до этого было 3 красных карточки, две из которых «прямые», а третья за две желтые карточки.
После удаления Забарного Вулверхэмптон почти сразу открыл счет. Отличился Матеус Кунья.
Напомним, ранее сообщалось, что Таловеров стал одним из лучших игроков Плимута в матче против Кардиффа.
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