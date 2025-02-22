Забарный впервые получил красную в составе Борнмута

В рамках 26-го тура АПЛ Вулверхэмптон встречается с Борнмутом.

На 31-ой минуте «вишни» остались в меньшинстве. Украинца Илью Забарного удалили после грубого фола.

Центрбек получил "прямую" красную карточку, которая стала для него первой в составе английского коллектива.

Всего в клубной карьере Ильи до этого было 3 красных карточки, две из которых «прямые», а третья за две желтые карточки.

После удаления Забарного Вулверхэмптон почти сразу открыл счет. Отличился Матеус Кунья.

Напомним, ранее сообщалось, что Таловеров стал одним из лучших игроков Плимута в матче против Кардиффа.

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