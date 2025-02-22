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Футбол

Таловеров стал одним из лучших игроков Плимута в матче против Кардиффа

Защитник продолжает демонстрировать уверенную игру в стане аутсайдера второго дивизиона.
Сегодня, 16:59

В рамках 34-го тура Чемпионшипа Плимут встретился с Кардиффом.

Поединок завершился вничью со счетом 1:1, а по его итогам статистические порталы SofaScore и WhoScored выставили оценки игрокам обеих команд.

Украинец Максим Таловеров несмотря на заработанную желтую получил солидные на фоне своих партнеров 7.2 и 6.9 соответственно. Лучшим игроком по версии обоих порталов стал партнер Максима по центру обороны Никола Катич (8.1 и 7.9 соответственно), а второе место SofaScore отдал Бали Мумба (7.3), а Whoscored Мустафе Бундю (7.1)

Помимо желтой на счету Таловерова 10 из 17 выигранных единоборств, 73% точных передач, 4 отбора, 5 выносов и 1 ключевой пас.

Ранее защитник отметился дебютным голом за Плимут.

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