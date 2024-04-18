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Без Лунина: УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Из состава мадридского Реала выделили Федерико Вальверде.
Сегодня, 10:58
Федерико Вальверде / Getty Images
Федерико Вальверде / Getty Images

УЕФА озвучил имена четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/4 финала.

Несмотря на феноменальную игру украинского голкипера Реала Андрея Лунина в поединке с Манчестер Сити и два отраженных удара в серии пенальти, из состава "сливочных" выделили другого исполнителя, который и был признан лучшим футболистом матча по версии УЕФА.

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Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов:

  • полузащитник Боруссии Дортмунд Юлиан Брандт, который отличился голом в матче с Атлетико (4:2)
  • вингер ПСЖ Усман Дембеле, на счету которого забитый мяч в игре с Барселоной (4:1)
  • хавбек Баварии Йозуа Киммих, который забил победный гол в поединке против Арсенала (1:0)
  • полузащитник Реала Федерико Вальверде, который отыграл 120 минут в матче с Манчестер Сити (1:1, пен. 4:3).

Голосование проводится на официальном сайте УЕФА.

Ранее сообщалось, что Лунин превзошел рекорд Реала по сейвам в одном матче Лиги чемпионов.

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Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
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