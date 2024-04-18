Без Лунина: УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
УЕФА озвучил имена четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/4 финала.
Несмотря на феноменальную игру украинского голкипера Реала Андрея Лунина в поединке с Манчестер Сити и два отраженных удара в серии пенальти, из состава "сливочных" выделили другого исполнителя, который и был признан лучшим футболистом матча по версии УЕФА.
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Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов:
- полузащитник Боруссии Дортмунд Юлиан Брандт, который отличился голом в матче с Атлетико (4:2)
- вингер ПСЖ Усман Дембеле, на счету которого забитый мяч в игре с Барселоной (4:1)
- хавбек Баварии Йозуа Киммих, который забил победный гол в поединке против Арсенала (1:0)
- полузащитник Реала Федерико Вальверде, который отыграл 120 минут в матче с Манчестер Сити (1:1, пен. 4:3).
Голосование проводится на официальном сайте УЕФА.
👏 Brilliant Brandt— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 17, 2024
🌟 Dembélé shines in Barcelona
⚽ Kimmich makes the difference
🫁 Tireless Valverde
Who should win the award? 🏆#UCLPOTW || @PlayStationEU
Ранее сообщалось, что Лунин превзошел рекорд Реала по сейвам в одном матче Лиги чемпионов.
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