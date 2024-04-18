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"Благословенный спаситель": мемы про Лунина после героического матча с Манчестер Сити

ISPORT собрал картинки про украинца, который вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов.
Сегодня, 10:30
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов Реал на выезде в серии пенальти обыграл Манчестер Сити (1:1, 4:3 по пенальти).

Главным героем встречи стал украинец Андрей Лунин, который совершил 11 сейвов и отбил два удара в послематчевой серии пенальти.

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Несмотря на великолепную игру украинца, УЕФА не стал вручать ему приз лучшего игрока поединка.

ISPORT сообрал реакцию фанатов "сливочных", которые оценили действия Лунина.

"Лунін слухає настанови легенди, щодо пенальтистів Ман Сіті". Так, багатьох в Мережі повеселило це відео з Андрієм та Кепою.

Гений Анчелотти. Тут и добавить нечего.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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