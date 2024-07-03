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Австрия - Турция 1:2 видео голов и лучших моментов матча Евро-2024 02.07.2024

Турецкая сборная пробилась в четвертьфинал, остановив на своем пути интересную австрийскую команду.
Сегодня, 00:54
Австрия – Турция / Getty Images
Австрия – Турция / Getty Images

 В Лейпциге на Ред Булл Арене прошел матч в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024, в котором Турция обыграла Австрию со счетом 2:1.

На первой же минуте встречи Мерих Демирал вывел турецкую сборную вперед, а после перерыва он же оформил дубль.

На 66-й минуте Михаэль Грегорич сократил отставание австрийцев в счете, но это был их максимум в тот вечер.

Вашему вниманию видео всех голов матча Австрия - Турция в 1/8 финала Евро-2024:

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Австрия - Турция 1:2
Голы: Грегорич, 66 - Демирал, 1, 59.

Ожидаемые голы (xG): 3.20 - 0.87
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 19 - 6
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 12 - 5

Австрия: Пенц - Пош, Данзо, Лингарт (Вобер, 64), Мвене (Прасс, 46) - Зайвальд, Забитцер, Лаймер (Гриллич, 64), Баумгартнер, Шмид (Грегорич, 46) - Арнаутович.

Турция: Гюнок - Мюлдюр, Бардакчи, Демирал, Кадиоглу - Юкшек (Озчан, 58), Айхан, Йылмаз, Кокчу (Кахведжи, 83), Йылдыз (Актюркоглу, 78) - Гюлер (Йокушлу, 78).

Предупреждения: Шмид, Лингарт - Кокчу, Юкшек.

ИсточникMEGOGO

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