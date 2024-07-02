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Турция забила самый быстрый гол в истории плей-офф чемпионата Европы

Это также второй самый быстрый гол в истории турнира.
Вчера, 22:34
Австрия – Турция / Getty Images
Австрия – Турция / Getty Images

Во вторник, 2 июля, в Лейпциге в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024 сошлись сборные Австрии и Турции.

Уже на первой же минуте счет был открыт. После подачи углового в исполнении турков произошла суета в штрафной площади австрийцев, которой воспользовался Мерих Демирал, вколотивший мяч в сетку ворот.

Видео гола Мериха Демирала:

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Как сообщает Bleacher Report, гол Демирала стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионата Европы - защитник установил достижение, поразив ворота соперника на 57-й секунде.

Стоит также отметить, что этот гол стал вторым самым быстрым в истории Евро. Рекорд же принадлежит Недиму Байрами, который вывел Албанию вперед в игре первого тура ЧЕ-2024 с Италией на 23-й секунде.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

ИсточникMEGOGO

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