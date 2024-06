Албания забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы

Albania's goal after 23 seconds against Italy is the fastest goal ever scored at the Men's European Championship finals. Nedim Bajrami makes history. 🤯 #EURO2024 pic.twitter.com/A0ScGeqv99

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...