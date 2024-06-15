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Албания забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы

Недим Байрами вписал себя в историю европейского футбола.
Вчера, 22:36
Недим Байрами / Getty Images
Недим Байрами / Getty Images

В субботу, 15 июня, в Дортмунде в рамках первого матча группового этапа чемпионата Европы-2024 сошлись сборные Италии и Албании.

Уже на первой же минуте встречи счет был открыт, причем сделали это албанские футболисты.

Федерико Димарко неудачно вбросил мяч с аута, отправив его в свою штрафную площадь. Ситуацией воспользовался Недим Байрами: хавбек Сассуоло первым касанием принял мяч, а вторым отправил его в ближний угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

Видео гола Недима Байрами:

Как сообщает Squawka, Байрами стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы, поразив ворота на 23-й секунде.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

ИсточникMEGOGO

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы сборная Италии сборная Албании

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