Алжир вырвал победу у Иордании
Сборная Алжира одержала волевую победу над Иорданией. Несмотря на пропущенный в первом тайме мяч от Низана Аль-Рашдана, алжирцы после перерыва сумели переломить ход встречи.
Со стартового свистка Алжир активно начал игру, однако в середине тайма и иорданцы начали прессинговать у ворот Зидана, что вылилось в гол на 36‑й минуте: Аль-Рашдан ударил из‑за пределов штрафной.
После пропущенного гола алжирцы пытались сравнять счёт к концу первого тайма, но им это не удалось. А уже во второй сорокаминутке сначала Бенбуали после подачи с углового забил головой.
Позднее, под конец встречи, номинальные гости совершили камбэк благодаря постоянному прессингу, Гуири отправил мяч в пустые ворота после того, как мяч отскочил от защитника соперника.
Таким образом, сборная Алжира занимает 3‑е место, а Иордания расположилась на 4‑й строчке, не имея ни одной победы или ничейного результата.
Статистика матча Иордания — Алжир 2‑го тура группового этапа ЧМ‑2026
Иордания — Алжир 1:2
Голы: Аль-Рашдан 36 - Бенбуали 69, Гуири 82
Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 1.81
Владение мячом: 28% - 72%
Удары: 8 - 17
Удары в створ: 4 - 8
Угловые: 1 - 10
Фолы: 11 - 6
Иордания: Абу Лайла — Насиб, Аль-Араб, Абу Дахаб — Хаддад, Аль-Равабдех, Аль-Рашдан, Абу-Таха — Аль-Таамари, Аль-Марди, Ольван.
Алжир: Зидан — Бельгали, Манди, Бенсебаини, Аит-Нури — Зерруки, Маза, Будауи — Марез, Шаиби, Гуири.
Предупреждения: Абу Дахаб — Зерруки.
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