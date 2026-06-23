Алжир вырвал победу у Иордании

Сборная Алжира одержала волевую победу над Иорданией. Несмотря на пропущенный в первом тайме мяч от Низана Аль-Рашдана, алжирцы после перерыва сумели переломить ход встречи.

Со стартового свистка Алжир активно начал игру, однако в середине тайма и иорданцы начали прессинговать у ворот Зидана, что вылилось в гол на 36‑й минуте: Аль-Рашдан ударил из‑за пределов штрафной.

После пропущенного гола алжирцы пытались сравнять счёт к концу первого тайма, но им это не удалось. А уже во второй сорокаминутке сначала Бенбуали после подачи с углового забил головой.

Позднее, под конец встречи, номинальные гости совершили камбэк благодаря постоянному прессингу, Гуири отправил мяч в пустые ворота после того, как мяч отскочил от защитника соперника.

Таким образом, сборная Алжира занимает 3‑е место, а Иордания расположилась на 4‑й строчке, не имея ни одной победы или ничейного результата.

Статистика матча Иордания — Алжир 2‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Иордания — Алжир 1:2

Голы: Аль-Рашдан 36 - Бенбуали 69, Гуири 82

Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 1.81

Владение мячом: 28% - 72%

Удары: 8 - 17

Удары в створ: 4 - 8

Угловые: 1 - 10

Фолы: 11 - 6

Иордания: Абу Лайла — Насиб, Аль-Араб, Абу Дахаб — Хаддад, Аль-Равабдех, Аль-Рашдан, Абу-Таха — Аль-Таамари, Аль-Марди, Ольван.

Алжир: Зидан — Бельгали, Манди, Бенсебаини, Аит-Нури — Зерруки, Маза, Будауи — Марез, Шаиби, Гуири.

Предупреждения: Абу Дахаб — Зерруки.

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