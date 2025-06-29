Украина победила Болгарию в волейбольной Лиге наций

В рамках волейбольной Лиги наций Украина встретилась с Болгарией.

Первый сет был неудачным для «желто-голубых». Болгария смогла победить со счетом 25:20.

Впрочем, после возобновления игры Украина начала выступать намного лучше и взяла вторую партию со счетом 19:25.

Следующие два сета были более сложными, однако коллектив Рауля Лосано победил в обоих - 24:26, 22:25.

Украина занимает 5-ю позицию в общей таблице Лиги наций, что позволяет ей проходить в плей-офф турнира на данный момент.

Следующий матч наша сборная проведет 16 июля против Нидерландов.

Болгария - Украина 1:3 (25:20, 19:25, 24:26, 22:25)

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