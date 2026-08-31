Исак 2.0? Сарр отказывается тренироваться из-за интереса Ливерпуля

Вингер Кристал Пэлас Исмаила Сарр собирается пойти по стопам Александра Исака, пишет RMC Sport.

Ливерпуль сейчас пытается подписать 28-летнего футболиста, но "орлы" хотят сохранить игрока и отклоняют предложения.

Сам же Сарр хочет перейти в Ливерпуль, а потому перестал тренироваться с клубом. Также игрок уже пропустил первые два тура АПЛ.

Последним предложением Ливерпуля были 50 млн евро, что лишь немного больше его оценочной стоимости.

В прошлом сезоне сенегалец провел 45 матчей, отличившись 21 голом.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль подписал звездного вингера.

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