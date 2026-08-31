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BETKING запустил ФАН-СЕКТОР УПЛ: делайте прогнозы на матчи и собирайте фанкоины

BETKING запустил новый интерактивный раздел для поклонников украинского футбола — ФАН-СЕКТОР УПЛ. Пользователям доступны прогнозы на матчи, ежедневные активности, коллекционирование футбольных карточек.
Сегодня, 14:44       Автор: Василий Войтюк
Фото надано рекламодателем
Фото надано рекламодателем

ФАН-СЕКТОР УПЛ обьеденяет сразу пять активностей: «Вызов на тур», «Батл», «Перекличка», «Трофейная» та «Фаншоп».

У рамках «Визова на тур» и «Батла» болельщики могут проверить свои футболные знания, делая прогнозы на результаты матчей УПЛ. За успешные прогнозы и выполнение условий активностей начисляются награды.

Отдельное место занимает «Перекличка» — ежедневная активность, которая позволяет накапливать внутреннюю валюту ФАН-СЕКТОРА — фанкоины, а также получать опыт, бонусы, билеты и коллекционные элементы.

Еще одна возможность  — «Трофейная», где учасники могут собирать тематические карточки клубов УПЛ. Собранные фанкоины можна использовать в «Фаншопе» для получения доступных наград.

У профиле участника доступна статистика прогресса: количество прогнозов, результаты, винрейт, позиция в лидерборде, накоплении фанкоинов и собранные коллекции. Предусмотрено три уровня прогресса — «Болельщик», «Фанат» и «Ультрас».

ФАН-СЕКТОР УПЛ доступный пользователям возрастом от 21 года, которые соответствуют условиям активности и прошли необходимые процедуры верификации и идентификации.

ФАН-СЕКТОР УПЛ уже работает на BETKING.

Перейти до ФАН-СЕКТОРУ УПЛ

Участие  доступн только лицам возрастом от 21 года. Перед участием ознакомтесь с полными правилами и условиями активности. Играйте ответственно.

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