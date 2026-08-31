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Футбол

Артета установил новое достижение

Испанец сравнялся с Марком Хьюзом.
Вчера, 23:03       Автор: Андрей Безуглый
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета стал обладетелем уникального достижения.

Испанский специалист стал вторым человек в истории АПЛ, который провел в чемпионате 250 в качестве игрока и тренера.

Сегодняшний матч Арсенала против Астон Виллы стал 250-м для Артеты, а ранее в качестве игрока он провел еще 284 игры.

Ранее подобным достижением мог похвастать только Марк Хьюз, который провел в АПЛ 297 матчей, а в 466 матчах работал главным тренером.

Ранее также сообщалось, что Сити начал переговоры по чемпиону мира.

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