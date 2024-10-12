Польша - Португалия 1:3: обзор матча и результат игры 12.10.2024

Для форварда Ан-Насра это взятие ворот стало уже одиннадцатым в нынешнем сезоне.

В субботу, 12 октября, в Варшаве состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги наций-2024/25, в котором Польша принимала Португалию.

И хотя статистика команд в первом тайме была примерно равной, она не отображает того, насколько более качественными были моменты гостей. И именно благодаря этому команда Роберто Мартинеса смогла дважды поразить ворота Лукаша Скорупски.

На 26-й минуте Рубен Невеш забросил мяч в штрафную, там Бруно Фернандеш, стоя спиной к воротам, головой сбросил мяч на Бернарду Силву, а тот ударом в касание пробил в дальний нижний угол без шансов для вратаря.

А спустя 11 минут португальцы удвоили свое преимущество. Рафаэль Леау в центре поля начал свой слалом через оборону поляков, который завершился попаданием в штангу.

Но первым на добивании оказался Криштиану Роналду, которому оставалось лишь не промахнуться по практически пустым воротам.

Источник: Getty Images

После небольшой проверки VAR судья засчитал гол 39-летнего форварда, который стал для него уже третьим в трех играх Лиги наций.

И хотя Португалия продолжала владеть преимуществом по ходу второго тайма, хозяева поля отыграли один мяч. Петр Зелински ворвался в штрафную соперника, подобрав мяч у Кацпера Урбански.

Хавбек Интера с близкого расстояния переиграл Диогу Кошту, который бросился в дальний угол - Зелински же пробил в ближний.

Но о мечте про ничью Польше пришлось забыть. На последних минутах основного времени Ян Беднарек, пытаясь в подкате прервать прострел Нуну Мендеша, случайно переправил мяч в собственные ворота.

Игроки польской команды набросились на судью, считая, что ранее он упустил фол на Михаэле Амеяу, но Сердар Гезюбююк был непреклонен.

Португалия победила со счетом 3:1 и осталась единоличным лидером группы А1, набрав 9 из 9 очков. Польша осталась на третьем месте с тремя очками, отпустив вперед Хорватию, которая ранее обыграла Шотландию, аутсайдера квартета.

Читай также: Сборная Украины U-17 во второй раз победила в отборе на Евро

Статистика матча Польша - Португалия третьего тура Лиги наций

Польша - Португалия 1:3

Голы: Зелински, 78 - Силва, 26, Роналду, 37, Беднарек, 88.

Ожидаемые голы (xG): 0.89 - 3.01

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 12 - 19

Удары в створ: 4 - 7

Фолы: 12 - 16

Польша: Скорупски - Валукевич, Беднарек, Давидович - Франковски, Шимански (Пьонтек, 84), Оеделе (Модер, 66), Зелински, Залевски (Амеяу, 76) - Свидерски (Урбански, 76), Левандовски.

Португалия: Д. Кошта - Далот, Диаш, Вейга, Мендеш - Фернандеш (Отавиу, 90+1), Невеш, Силва (С. Кошта, 90+1) - Нету (Семеду, 81), Роналду (Жота, 63), Леау (Тринкау, 63).

Предупреждения: Валукевич, Франковски, Пьонтек, Скорупски - Нету.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!