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Сборная Украины U-17 во второй раз победила в отборе на Евро

Коллектив Юрия Мороза одолел Казахстан.
Сегодня, 17:20
Украина U-17 / УАФ
Украина U-17 / УАФ

В рамках второго тура первого квалификационного раунда Евро-2025 до 17 лет сборная Украины U-17 встретилась с ровесниками из Казахстана.

В первой 45-минутке коллектив Юрия Мороза владел инициативой, впрочем, открыть счет не удалось. Либо же, удары шли мимо ворот, либо же, великолепно играл голкипер соперника.

После перерыва тенденция относительно доминации «сине-желтых» сохранилась, но на этот раз фортуна была более благосклонной к украинской команде и мяч в воротах соперника оказался трижды.

Сначала забил Иван Андрейко, затем голом отметился Арсен Залипака, а «точку поставил» Мухаммад Джурабаев. Между первым и третьим голом Украины прошло всего 6 минут.

Напомним, в первом туре подопечные Мороза разобрались с Косово.

Украина (U-17) - Казахстан (U-17) 3:0

Голы: Андрейко (69), Залипка (72), Джурабаев (73).

Украина (U-17): Хадасевич, Мельник (Соломон, 46), Милокост (Ткаченко, 46), Онищук, Залипка, Люсин, Петровский, Кутя (Джурабаев, 61), Андрейко (Шишкевич, 81), Зудин, Зубрий (Меншиков, 81).

Казахстан (U-17): Алдашев, Канесбеков, Нурбулат (Валикхан, 74), Калиев (Исмагулов, 46), Джеханбек, Каликулов, Нургали, Сатпаев (Орынбассар, 70), Петрик (Смаков, 84), Бекболат (Артурули, 74), Трубин.

Предупреждения: Кенесбеков (13), Нурболат (61).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы Украина U-17

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