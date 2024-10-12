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Чехия - Албания 2:0: обзор матча и результат игры 11.10.2024

Чешский форвард записал на свой счет по голу в каждом из таймов.
Сегодня, 00:15
Чехия обыграла Албанию / Getty Images
Чехия обыграла Албанию / Getty Images

В пятницу, 11 октября, сборная Чехии принимала на своем поле в Праге Албанию в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций в квартете B1.

После успеха в предыдущем поединке с украинцами команда Ивана Гашека одержала вторую подряд победу, обыграв албанцев со счетом 2:0.

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Героем встречи стал нападающий пражской Славии Томаш Хоры, который оформил дубль. Форвард отличился уже в дебюте матча, успешно сыграв на добивании в штрафной соперника, а на 63-й минуте закрепил преимущество своей сборной, замкнув головой навес.

Источник: Getty Images

В параллельном матче группы Украина набрала первые очки, обыграв 1:0 Грузию. Таким образом, после трех туров грузины и чехи имеют в своем активе по шесть очков, а албанцы и украинцы - по три.

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Статистика матча Чехия - Албания третьего тура Лиги наций

Чехия - Албания 2:0

Голы: Хоры, 3, 63

Ожидаемые голы (xG): 1.49 - 0.28
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 19 - 7
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 4 - 3
Фолы: 15 - 12

Чехия: Коварж - Витик, Голеш, Боржил - Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 90+2), Провод (Лингр, 87) - Черны (Гложек, 69), Хоры (Кухта, 87), Шульц (Чванчара, 90+2)

Албания: Стракоша - Хюсай, Кумбулла, Исмайли, Митай - Лачи (Сефери, 79), Асллани, Рамадани - Асани (Ходжа, 65), Даку (Туци, 65), Байрами (Мучи, 87)

Предупреждения: Гложек - Даку.

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