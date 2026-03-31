Украина - Албания 1:0: обзор матча и результат игры 31.03.2026

Во вторник, 31 марта, сборная Украины после завершения борьбы за выход на чемпионат мира-2026 провела товарищеский матч с Албанией.

Подопечные Сергея Реброва сумели справиться с еще одной командой, вылетевшей из плей-офф отбора мирового первенства, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Украинская сборная активно провела стартовый отрезок встречи, а больше всего старался Роман Яремчук, которому на 17-й минуте даже удалось отправить мяч в сетку. После навеса с правого фланга от Алексея Гуцуляка нападающий с линии вратарской пробил головой под перекладину, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Практически сразу же Яремчук имел еще один хороший шанс, но отправил мяч мимо дальней стойки.

"Сине-желтые" продолжали владеть инициативой, однако до перерыва увеличить свое преимущество не смогли. Неплохо пробивали Назар Волошин и Гуцуляк, а с ударом Руслана Малиновского со штрафного справился голкипер албанцев.

Тем не менее уже в дебюте второй половины встречи украинская команда повела в счете. На 46-й минуте Богдан Михайличенко, который перед началом матча срочно заменил в стартовом составе Виталия Миколенко, вырезал подачу с левого фланга, а Гуцуляк из центра штрафной головой отправил мяч в ворота.

Вскоре в игру по-настоящему пришлось вступить Дмитрию Ризныку, однако украинский голкипер справился с ударом в девятку от Казима Лачи. Все же до конца поединка Украина была ближе к тому, чтобы удвоить свое преимущество, а наиболее реальный шанс имел Николай Шапаренко. На 70-й минуте полузащитник прокинул себе мяч на ход после передачи из глубины, убежал от защитника и пробил в левый нижний угол, однако албанцев спасла стойка.

Статистика товарищеского матча Украина - Албания

Украина - Албания 1:0

Гол: Гуцуляк, 46

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 19 - 5

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 3 - 4

Фолы: 13 - 3

Украина: Ризнык - Конопля (Тымчик, 64), Забарный, Сарапий, Михайличенко - Шапаренко (Судаков, 82), Ярмолюк (Калюжный, 64), Малиновский (Пихаленок, 74) - Гуцуляк (Цыганков, 82), Яремчук (Пономаренко, 64), Волошин (Зубков, 74).

Албания: Стракоша - Хюсай (Баллиу, 59), Пллана, Джимсити, Митай - Аслани - Лачи (Паязити, 59), Ходжа (Пило, 46) - Шеху (Байрами, 59) - Броя (Мехмети, 46), Узуни (Асани, 83).

Предупреждение: Калюжный.

