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Сборная Испании перестреляла Францию ​​в феерическом полуфинале Лиги наций

"Фурия Роха" пробилась в финал после голевого фестиваля.
Вчера, 23:55       Автор: Антон Федорцив
Испания – Франция / Getty Images
Испания – Франция / Getty Images

В дебюте команды действовали на встречных курсах и упустили по возможности. Эрнандес после розыгрыша углового попал в перекладину ворот испанцев. В свою очередь удар Вильямса в ближний угол парировал Меньян.

А в середине тайма Испания разразилась двумя голами. Сначала Оярсабаль в штрафной поставил спину и сбросил под удар Уильямсу. А затем тот же Оярсабаль нашел передачей Мерино, а тот точно пробил в ближний.

"Трехцветные" пытались изменить ход событий. Впрочем, с опасными ударами Дуэ, Мбаппе и Дембеле справился Симон. Со стартом второго тайма Франция попыталась зажать чемпионов Европы, но снова пропустили дважды.

Для начала Ямаль хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый за фол Рабьо. Далее Педри подключился к атаке и из центра штрафной переиграл Меньяна. Сборная Франции быстро размочила счет – Мбаппе забил с пенальти.

На 67-й минуте Ямаль протолкнул мяч в дальний угол с передачи Порро. Впрочем, подопечные Дидье Дешама продолжили сражаться за результат. Сначала Шерки в два касания с линии штрафной уложил под штангу, а затем Вивиан срезал в свои ворота прострел Гюсто!

В финальные минуты забивать могли обе команды. В добавленное арбитром время Коло Муани головой замкнул навес Шерки – 4:5, но не больше для французов. Сборная Испании сразится за трофей с Португалией.

Статистика матча Испания – Франция 1/2 финала Лиги наций

Испания – Франция – 5:4
Голы: Вильямс, 22, Мерино, 25, Ямаль, 54 (пенальти), 67, Педри, 56 – Мбаппе, 59 (пенальти), Шерки, 79, Вивиан, 84 (автогол), Коло Муани, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 2.91 - 2.78
Владение мячом: 44 % - 56 %
Удары: 16 - 24
Удары в створ: 8 - 9
Угловые: 4 - 6
Фолы: 17 - 14

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