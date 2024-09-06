Франция - Италия 1:3: обзор матча и результат игры 06.09.2024

"Скуадра Адзурра" пропустила уже на 13-й секунде, но отыгралась и во втором тайме сделала результат.

В пятницу, 6 сентября, сборные Франции и Италии очным противостоянием в Париже стартовали в групповом раунде высшего дивизиона Лиги наций-2024/25.

Хозяева поля мгновенно обеспечили себе минимальное преимущество, но "Скуадра Адзурра" сумела обернуть все в свою пользу и одержать победу со счетом 3:1.

Источник: Getty Images

Уже в дебюте встречи Джованни Ди Лоренцо подарил мяч Брэдли Барколя, который успешно реализовал выход один на один и вывел Францию вперед на 13-й секунде, забив самый быстрый гол в истории национальной команды. Отыграться Италии удалось по истечении получаса игры. Вернувшийся после длительной дисквалификации Сандро Тонали эффектно пяткой сбросил под удар Федерико Димарко, а тот слета отправил мяч в дальнюю девятку.

Источник: Getty Images

Во второй половине встречи "Скуадра Адзурра" отличилась еще дважды и вырвала победу. Сначала Давиде Фраттези вывел итальянцев вперед, результативно завершив контратаку своей команды, а на 74-й минуте Джакомо Распадори подхватил мяч в штрафной и переиграл Майка Меньяна, пробив под дальнюю стойку.

Источник: Getty Images

В параллельном матче группы Бельгия с аналогичным счетом 3:1 обыграла Израиль.

Статистика матча группового этапа Лиги наций Франция - Италия

Франция - Италия 1:3

Голы: Барколя, 1 - Димарко, 30, Фраттези, 51, Распадори, 74.

Ожидаемые голы (xG): 0.79 - 2.12

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 2 - 5

Фолы: 12 - 9

Атаки: 147 - 76

Франция: Меньян - Клосс (Кунде, 77), Конате, Салиба, Эрнандес - Фофана (Коне, 58), Канте (Заир-Эмери, 77) - Гризманн (Тюрам, 77), Олисе (Дембеле, 58), Барколя - Мбаппе.

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори (Буонджорно, 71) - Камбьязо, Фраттези (Удоджи, 62), Риччи, Тонали, Димарко (Брешианини, 81) - Пеллегрини (Распадори, 46) - Ретеги (Кин, 81).

Предупреждения: Салиба, Коне - Ретеги.

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