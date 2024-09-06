Скандальноизвестный итальянский хавбек сыграет первый матч за сборную после дисквалификации
Сандро Тонали возвращается в международный футбол.
рамках первого тура Лиги Наций сборная Италии встретится со сборной Франции.
В стартовом составе «Скуадры Адзурри» нашлось место Сандро Тонали. Полузащитник сыграет свой первый матч за сборную с сентября прошлого года
В сентябре прошлого года вспыхнул скандал относительно игровой зависимости Тонали. Футболиста, в итоге, дисквалифицировали в конце октября на 10 месяцев за участие в ставках на спортивные события.
Свой первый матч после дисквалификации на клубном уровне 25-летний исполнитель Ньюкасла отыграл в Кубке Английской Лиги против Ноттингем Форест 28 августа.
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