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Скандальноизвестный итальянский хавбек сыграет первый матч за сборную после дисквалификации

Сандро Тонали возвращается в международный футбол.
Вчера, 21:38
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

 рамках первого тура Лиги Наций сборная Италии встретится со сборной Франции.

В стартовом составе «Скуадры Адзурри» нашлось место Сандро Тонали. Полузащитник сыграет свой первый матч за сборную с сентября прошлого года

В сентябре прошлого года вспыхнул скандал относительно игровой зависимости Тонали. Футболиста, в итоге, дисквалифицировали в конце октября на 10 месяцев за участие в ставках на спортивные события.

Свой первый матч после дисквалификации на клубном уровне 25-летний исполнитель Ньюкасла отыграл в Кубке Английской Лиги против Ноттингем Форест 28 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Сандро Тонали

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