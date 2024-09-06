Футболист Франции забил на 13-ой секунде Италии - это самый быстрый гол в истории сборной

В рамках матча первого тура Лиги Наций Франция встречается с Италией.

В данном поединке произошел очень ранний гол в исполнении хозяев. Его автором стал Брэдли Барколя.

Вингер «Les Bleus» отметился голом на 13-ой секунде. Этот мяч стал самым быстрым в истории сборной Франции.

Отметим, что для Барколя это также дебютный забитый мяч в национальной команде.

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