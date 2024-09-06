Футболист Франции забил на 13-ой секунде Италии - это самый быстрый гол в истории сборной
Брэдли Барколя отметился первым забитым мячом в футболке «Les Bleus»
В рамках матча первого тура Лиги Наций Франция встречается с Италией.
В данном поединке произошел очень ранний гол в исполнении хозяев. Его автором стал Брэдли Барколя.
Вингер «Les Bleus» отметился голом на 13-ой секунде. Этот мяч стал самым быстрым в истории сборной Франции.
Отметим, что для Барколя это также дебютный забитый мяч в национальной команде.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!