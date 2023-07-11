Ред Булл не планирует возвращать Риккардо за руль болида

После Гран-при Великобритании Даниэль Риккардо начал участвовать в тестах Пирелли на трассе в Сильверстоуне за рулем болида Ред Булл.

Австралиец не один раз заявлял о желании вернуться к роли боевого пилота "быков". Однако, по словам руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера, это не входит в их планы.

"Это не то, что мы планируем, это точно", — цитирует Хорнера Sky Sports. "Было правильным дать ему возможность в этом году остаться в команде и удержать его в спорте. Думаю, его уход был бы потерей для спорта".

"Я не узнал Даниэля последних лет, поэтому мне будет очень интересно посмотреть, какую работу он выполнит во вторник. Это важные тесты для Пирелли, но также будет здорово снова увидеть его в болиде Ред Булл и увидеть, где он находится — как в плане темпа, так и в психологическом, физическом. Также важно получить его отзывы об этой машине".

Напомним, что Гран-при Великобритании завершился очередной победой Макса Ферстаппена, который получил неплохое сопротивление со стороны Ландо Норриса, финишировавшего вторым.