iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ред Булл не планирует возвращать Риккардо за руль болида

Команда не собирается предоставлять Даниэлю еще один шанс.
Сегодня, 17:12
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

После Гран-при Великобритании Даниэль Риккардо начал участвовать в тестах Пирелли на трассе в Сильверстоуне за рулем болида Ред Булл.

Австралиец не один раз заявлял о желании вернуться к роли боевого пилота "быков". Однако, по словам руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера, это не входит в их планы.

"Это не то, что мы планируем, это точно", — цитирует Хорнера Sky Sports. "Было правильным дать ему возможность в этом году остаться в команде и удержать его в спорте. Думаю, его уход был бы потерей для спорта".

"Я не узнал Даниэля последних лет, поэтому мне будет очень интересно посмотреть, какую работу он выполнит во вторник. Это важные тесты для Пирелли, но также будет здорово снова увидеть его в болиде Ред Булл и увидеть, где он находится — как в плане темпа, так и в психологическом, физическом. Также важно получить его отзывы об этой машине".

Напомним, что Гран-при Великобритании завершился очередной победой Макса Ферстаппена, который получил неплохое сопротивление со стороны Ландо Норриса, финишировавшего вторым.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер Даниэль Риккардо

Статьи по теме

Риккардо заменит Де Вриса в Венгрии и будет выступать за Альфа Таури до конца сезона Риккардо заменит Де Вриса в Венгрии и будет выступать за Альфа Таури до конца сезона
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Бокс18:58
"Будет битва на века": Фьюри подтвердил проведение поединка с Нганну
Евро-202418:49
Украина и Англия проведут матч отбора на ЧЕ-2024 во Вроцлаве
Теннис18:37
Уимблдон-2023 (WTA): Свитолина и Вондроушова - первая пара полуфиналисток
Теннис18:33
Свитолина в трех сетах обыграла Швентек и вышла в полуфинал Уимблдона
Бокс18:25
Бой Фьюри - Нганну состоится: названы дата и место поединка
Формула 118:05
Риккардо заменит Де Вриса в Венгрии и будет выступать за Альфа Таури до конца сезона
Другие18:02
Слова Гутцайта - глупость: Министерство "убивает" украинский спорт
Бокс17:45
Усик и Дюбуа устроили дуэль взглядов на месте будущего боя
НБА17:30
Комиссар НБА подтвердил планы по расширению лиги - Сиэтл и Лас-Вегас первые в очереди
Формула 117:12
Ред Булл не планирует возвращать Риккардо за руль болида
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK