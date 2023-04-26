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Автоспорт

Франц Тост покинет Альфа Таури по завершении сезона

Команду из Фаэнцы ждут большие перемены.
Сегодня, 19:59
Франц Тост / Getty Images
Франц Тост / Getty Images

Бессменный руководитель Альфа Таури Франц Тост объявил, что покинет свой пост после окончания текущего сезона.

Напомним, что австрийский менеджер возглавлял Торо Россо (сейчас Альфа Таури) в течение 18 лет с самого образования команды.

Команду в целом ждут большие перестановки. Исполнительным директором уже назначен Петер Байер, который ранее был исполнительным директором Формулы-1.

А вот места Тоста займет Лоран Мекьес, которого Альфа Таури переманили из Феррари, где он был гоночным директором. Однако когда специалист начнет работу неизвестно, ведь он должен дождаться истечения срока обязательного отпуска.

"Для меня было большой честью возглавлять команду на протяжении столь долгого времени и с большим удовольствием работать в коллективе с таким количеством мотивированных и квалифицированных людей, разделявших мою страсть к Формуле-1.

Но мне уже 67 лет – и сейчас пришло время передать полномочия другим. В лице Петера, который будет новым генеральным директором, и Лорана, который будет руководить командой, мы нашли двух настоящих профессионалов, которые выведут Альфа Таури на новый уровень. Хотел бы поблагодарить всех за прекрасное сотрудничество", – прокомментировал свой будущий уход Тост.

Напомним, ранее стало известно что Ред Булл намерен реорганизовать Альфа Таури.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франц Тост Альфа Таури

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