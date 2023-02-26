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Автоспорт

Гельмут Марко прокомментировал возможную продажу Альфа Таури

В Ред Булл недовольны текущей ситуацией.
Сегодня, 12:45
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

Советник Ред Булл Гельмут Марко высказался по поводу слухов о возможной продаже Альфа Таури.

Известно, что в руководстве недовольны текущей рабочей моделью, в связи с чем рассматривают две опции: продажу Альфа Таури или перевод команды в Великобританию.

Гельмут Марко заявил, что такие вопросы решают акционеры, однако нельзя не признать, что что-то в системе Ред Булла работает не так.

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"Как правило, мы стараемся не комментировать слухи. Понятно, что в Альфа Таури не могут быть довольны результатами прошлого сезона и девятым местом в Кубке конструкторов. Однако подобные решения всегда остаются за акционерами. 

Конечно, всегда нужно думать о том, как можно повысить эффективность работы. Если одна ваша команда выигрывает чемпионат, а вторая финиширует девятой – значит, синергия работает не лучшим образом.

И такой результат в целом нельзя считать удовлетворительным. Как настоящие бизнесмены, наши акционеры примут верное решение", – приводит слова советника Autosport.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Альфа Таури

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