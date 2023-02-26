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Автоспорт

Феттель может заменить травмированного Стролла за рулем Астон Мартина

Себ попал в шорт-лист команды на старт сезона, который состоится без канадского гонщика.
Сегодня, 00:48
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

Еще до старта предсезонных тестов в Бахрейне пилот Астон Мартина Лэнс Стролл при загадочных обстоятельствах сломал запястье, из-за чего ему пришлось в экстренном порядке ложиться на операционный стол.

24-летний канадец полностью пропустил предсезонные тесты, где его заменил резервист Фелипе Другович.

Пока что остается неизвестным, сумеет ли Стролл восстановиться к старту сезона. Однако с каждым днем вероятность его участия в первом Гран-при сезона становится все меньше.

Как сообщает Autosport, у британской команды есть несколько вариантов замены Стролла. По словам руководителя Астон Мартина Майка Крака, за руль AMR23 может сесть Себастьян Феттель.

Крак заявил, что общался с 4-кратным чемпионом мира после инцидента Стролла. При этом он отказывается подтверждать или опровергать, проявил ли немец интерес к возвращению в Формулу 1.

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Напомним, что Себастьян Феттель завершил карьеру после сезона-2022. На его счету 299 выходов на стартовую решетку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Себастьян Феттель Астон Мартин Лэнс Стролл

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