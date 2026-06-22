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Футбол

Английский гранд официально купил землю для будущей арены

Манчестер Юнайтед дал старт своему проекту.
Сегодня, 17:35       Автор: Андрей Безуглый
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Манчестер Юнайтед объявил о покупке земли под строительство нового стадиона.

Напомним, что совладелец клуба сэр Рэтклифф намерен построить в Манчестере самую большую арену в Британии.

Клуб приобрел территорию площадью более 100 тысяч квадратных метров. Она находится совсем рядом с нынешним стадионом манкунианцев Олд Траффорд.

Проект реконструкции целого района должен затронуть огромную территорию. Там будут построены более 15 тысяч новых домов, а вся инфрастуктура подарит городу почти 50 тысяч рабочих мест и будет приносить в бюджет страны 7 млрд фунтов ежегодно.

Сама же арена будет вмещать не менее 100 тысяч зрителей и намерена стать главным стадионом Великобритании и спортивных центром страны.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити продолжает переговоры по хавбеку сборной Англии.

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