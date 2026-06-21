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Арсенал намерен подписать лидера Астон Виллы

Деклан Райс уже убеждает Моргана Роджерса сменить клуб.
Сегодня, 18:20       Автор: Андрей Безуглый
Морган Роджерс / Getty Images
Морган Роджерс / Getty Images

Арсенал готовит трансфер Моргана Роджерса, утверждает Daily Mail.

Астон Вилла не хотела бы продавать игрока, однако понимает, что его будет непросто удержать.

А потому бирмингемцы решили оценить хавбека в 85 млн фунтов.

При чем Арсенал решил действовать сразу на нескольких фронтах. Издание утверждает, что в расположении сборной Деклан Райс убеждает Роджерса перейти в Арсенал.

В прошлом сезоне АПЛ Морган Роджерс провел 37 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль пытается провернуть громкий трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Морган Роджерс

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