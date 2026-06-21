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Футбол

Ливерпуль готовит второе предложение по звезде Бундеслиги

РБ Лейпциг отказался продать Диоманде за 100 млн евро.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Ян Диоманде / Getty Images
Ян Диоманде / Getty Images

Ливерпуль не отказывается от намерения выкупить Яна Диоманде, пишет Фабрицио Романо.

Накануне мерсисайдцы предложили 100 млн евро за 19-летнего ивуарийца, но получили отказ.

Тем не менее Ливерпуль твердо намерен заполучить вингера, а потому клуб уже готовит новое предложение.

При этом РБ Рейпциг не намерен продавать игрока, а сам Диоманде наоборот, хочет покинуть команду.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм также сделал серьезное предложение.

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