Ливерпуль готовит второе предложение по звезде Бундеслиги

Ливерпуль не отказывается от намерения выкупить Яна Диоманде, пишет Фабрицио Романо.

Накануне мерсисайдцы предложили 100 млн евро за 19-летнего ивуарийца, но получили отказ.

Тем не менее Ливерпуль твердо намерен заполучить вингера, а потому клуб уже готовит новое предложение.

При этом РБ Рейпциг не намерен продавать игрока, а сам Диоманде наоборот, хочет покинуть команду.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм также сделал серьезное предложение.

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