Эльвира Эберг оформила золотой дубль в Оберхофе, одержав победу в пасьюте
В воскресенье, 11 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялся заключительный старт - женская гонка преследования.
Украину в пасьюте представляли Кристина Дмитренко и Дарина Чалык, а Александра Меркушина, которая также квалифицировалась, не смогла выйти на дистанцию из-за болезни.
Читай также: Норвежцы выиграли эстафету в Оберхофе, украинцы - за пределами топ-10
Дмитренко, допустив два промаха на огневых рубежах, потеряла по сравнению со спринтом две строчки по ходу гонки преследования, однако сохранила место в зачетной зоне, придя к финишу 35-й.
Чалык неудачно показала себя на стрельбище, допустив пять промахов, и в итоге завершила гонку на 56-м месте, отыграв четыре позиции.
Победительницей женской гонки преследования стала Эльвира Эберг. Шведская биатлонистка удерживала лидерство на протяжении всей дистанции и добавила к успеху в спринте триумф в пасьюте, оформив золотой дубль в Оберхофе.
Также вторую позицию сохранила представительница Финляндии Суви Минккинен, а замкнула тройку старшая сестра победительницы Ханна Эберг.
ÖBER(G)HOF!— International Biathlon Union (@biathlonworld) January 11, 2026
Tremendous weekend for Elvira Oeberg (and Suvi Minkkinen) as they back up their great sprint races - and today Hanna Oeberg joins the party 😍
📷 NordicFocus #biathlon pic.twitter.com/MDLSPGcNsS
Кубок мира. Оберхоф
Женская гонка преследования
- Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+0) 31:38.5
- Суви Минккинен (Финляндия, 0+1+0+0) +16.6
- Ханна Эберг (Швеция, 1+0+1+0) +1:04.5
- Жюлия Симон (Франция, 0+1+0+2) +1:15.5
- Франциска Пройсс (Германия, 0+1+1+0) +1:20.7
- Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+0+1+1) +1:21.8
...
35. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+1+0) +3:57.6
56. Дарина Чалык (Украина, 0+3+1+1) +6:39.7
DNS Александра Меркушина (Украина)
Кубок мира по биатлону продолжится пятым этапом в немецком Рупольдинге, который пройдет с 14 по 18 января.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!