Эльвира Эберг оформила золотой дубль в Оберхофе, одержав победу в пасьюте

Кристина Дмитренко сохранила место в зачетной зоне.
Сегодня, 16:32       Автор: Игорь Мищук
Эльвира Эберг / Getty Images
Эльвира Эберг / Getty Images

В воскресенье, 11 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялся заключительный старт - женская гонка преследования.

Украину в пасьюте представляли Кристина Дмитренко и Дарина Чалык, а Александра Меркушина, которая также квалифицировалась, не смогла выйти на дистанцию из-за болезни.

Дмитренко, допустив два промаха на огневых рубежах, потеряла по сравнению со спринтом две строчки по ходу гонки преследования, однако сохранила место в зачетной зоне, придя к финишу 35-й.

Чалык неудачно показала себя на стрельбище, допустив пять промахов, и в итоге завершила гонку на 56-м месте, отыграв четыре позиции.

Победительницей женской гонки преследования стала Эльвира Эберг. Шведская биатлонистка удерживала лидерство на протяжении всей дистанции и добавила к успеху в спринте триумф в пасьюте, оформив золотой дубль в Оберхофе.

Также вторую позицию сохранила представительница Финляндии Суви Минккинен, а замкнула тройку старшая сестра победительницы Ханна Эберг.

Кубок мира. Оберхоф
Женская гонка преследования

  1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+0) 31:38.5
  2. Суви Минккинен (Финляндия, 0+1+0+0) +16.6
  3. Ханна Эберг (Швеция, 1+0+1+0) +1:04.5
  4. Жюлия Симон (Франция, 0+1+0+2) +1:15.5
  5. Франциска Пройсс (Германия, 0+1+1+0) +1:20.7
  6. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+0+1+1) +1:21.8

...

35. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+1+0) +3:57.6
56. Дарина Чалык (Украина, 0+3+1+1) +6:39.7
DNS Александра Меркушина (Украина)

Кубок мира по биатлону продолжится пятым этапом в немецком Рупольдинге, который пройдет с 14 по 18 января.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

