Наставник сенсации сезона АПЛ признан тренером месяца

Английская Премьер-лига объявила лучшего тренера декабря. Им стал наставник бирмингемской Астон Виллы Унаи Эмери, сообщает официальный сайт АПЛ.

Баск в третий раз удостоен награды. Все призы Эмери завоевал во главе "вилланов". В голосовании он опередил испанцев Микеля Артету (Арсенал) и Хосепа Гвардиолу (Манчестер Сити), а также немецкого специалиста Даниэля Фарке (Лидс).

В декабре Астон Вилла одержала 5 побед в АПЛ. Бирмингемцы одолели Брайтон, лондонские Арсенал, Вест Хэм и Челси, Манчестер Юнайтед. Единственное поражение "вилланы" потерпели от того же Арсенала.

Кстати, столичный Кристал Пэлас согласился продать лидера в Манчестер Сити.

