iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Наставник сенсации сезона АПЛ признан тренером месяца

Лауреат опередил двух соотечественников.
Сегодня, 18:25       Автор: Антон Федорцив
Унаи Эмери / Getty Images
Унаи Эмери / Getty Images

Английская Премьер-лига объявила лучшего тренера декабря. Им стал наставник бирмингемской Астон Виллы Унаи Эмери, сообщает официальный сайт АПЛ.

Баск в третий раз удостоен награды. Все призы Эмери завоевал во главе "вилланов". В голосовании он опередил испанцев Микеля Артету (Арсенал) и Хосепа Гвардиолу (Манчестер Сити), а также немецкого специалиста Даниэля Фарке (Лидс).

В декабре Астон Вилла одержала 5 побед в АПЛ. Бирмингемцы одолели Брайтон, лондонские Арсенал, Вест Хэм и Челси, Манчестер Юнайтед. Единственное поражение "вилланы" потерпели от того же Арсенала.

Кстати, столичный Кристал Пэлас согласился продать лидера в Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Астон Вилла Унаи Эмери

Статьи по теме

Рома объявила о подписании нападающего сборной Нидерландов Рома объявила о подписании нападающего сборной Нидерландов
Астон Вилла согласовала контракт с бывшим форвардом Астон Вилла согласовала контракт с бывшим форвардом
Астон Вилла рассмотрит возвращение бывшего форварда Астон Вилла рассмотрит возвращение бывшего форварда
Астон Вилла готова вернуть в АПЛ хавбека сборной Англии Астон Вилла готова вернуть в АПЛ хавбека сборной Англии

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: женский спринт в Рупольдинге выиграла Ханна Эберг
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: поединки Жироны, ПСЖ, матчи Серии А и Бундеслиги
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Европа19:27
Зинченко заинтересовал тройку клубов АПЛ
Украина18:46
Динамо отпустило легионера в Эюпспор Степаненко
Европа18:25
Наставник сенсации сезона АПЛ признан тренером месяца
Биатлон17:54
Биатлон-2025/2026: женский спринт в Рупольдинге выиграла Ханна Эберг
Биатлон17:38
Ханна Эберг триумфовала в спринте в Рупольдинге
Другие17:25
Гераскевич выборол олимпийскую лицензию по итогам этапа Кубка мира
Европа16:40
Манчестер Сити выкупил лидера Кристал Пэлас
Европа15:55
Тер Штеген согласился покинуть Барселону
Теннис15:33
Киченок и Кравчик уступили в финале турнира в Аделаиде
Формула 115:12
Формула 1: Ред Булл и Рейсинг Буллз показали новые ливреи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK