iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Эмери установил клубный рекорд Астон Виллы

Испанец выиграл больше всех матчей в АПЛ.
Сегодня, 00:42       Автор: Андрей Безуглый
Унаи Эмери / Getty Images
Унаи Эмери / Getty Images

Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери установил клубный рекорд.

Накануне бирмингемцы одолели Брайтон в 14-м туре АПЛ.

Эта победа стала 62-й в чемпионате для Астон Виллы под руководством испанского тренера.

Благодаря этому Эмери стал единоличным обладетелем рекорда по победам за клуб в АПЛ, обойдя Джона Грегори и Мартина О′Нила, у которых по 61 победе.

Ранее также сообщалось, что форвард Сити отличился новым рекордом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Унаи Эмери

Статьи по теме

Эмери: Не хочу знать, почему Рэшфорд покинул Манчестер Юнайтед Эмери: Не хочу знать, почему Рэшфорд покинул Манчестер Юнайтед
Один из кандидатов на пост тренера Баварии продлит контракт со своим клубом Один из кандидатов на пост тренера Баварии продлит контракт со своим клубом
Бывший наставник Арсенала - фаворит на пост тренера Баварии Бывший наставник Арсенала - фаворит на пост тренера Баварии
В Баварии нашли нового кандидата на пост тренера В Баварии нашли нового кандидата на пост тренера

Видео

ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка
ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Реал попытается наблизиться к Барсе, Малиновский против бывшей команды
просмотров

Последние новости

Европа00:42
Эмери установил клубный рекорд Астон Виллы
Европа00:17
Лидс дома уверенно разбил Челси
Европа00:16
Ливерпуль сумел спастись в матче с Сандерлендом
Вчера, 23:58
Европа23:58
Жирона неожиданно уступила в Кубке Испании клубу из третьего дивизиона
Европа23:45
Бавария не без труда одолела Унион в Кубке Германии
Европа23:07
Брентфорд с Ярмолюком без шансов уступил Арсеналу
Формула 122:33
Хюлькенберг показал шлем на юбилейную гонку в Формуле-1
Европа21:50
Реал с дублем Мбаппе разбил Атлетик
Европа21:15
Наполи только в серии пенальти смог пройти Кальяри в Кубке Италии
Другие20:22
Украинская чемпионка Европы получила росийский паспорт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK