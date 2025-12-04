Эмери установил клубный рекорд Астон Виллы

Испанец выиграл больше всех матчей в АПЛ.

Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери установил клубный рекорд.

Накануне бирмингемцы одолели Брайтон в 14-м туре АПЛ.

Эта победа стала 62-й в чемпионате для Астон Виллы под руководством испанского тренера.

Благодаря этому Эмери стал единоличным обладетелем рекорда по победам за клуб в АПЛ, обойдя Джона Грегори и Мартина О′Нила, у которых по 61 победе.

Ранее также сообщалось, что форвард Сити отличился новым рекордом.

