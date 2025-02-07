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Эмери: Не хочу знать, почему Рэшфорд покинул Манчестер Юнайтед

Специалист намерен вернуть игроку его лучшую форму.
Сегодня, 18:57
Унаи Эмери / Getty Images
Унаи Эмери / Getty Images

Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери прокомментировал подписание Маркуса Рэшфорда.

Испанский специалист заявил, что у игрока все еще есть огромный потенциал, и он доволен перрвыми тренировками футболиста.

Эмери также пообещал попытаться вернуть болельщикам лучшую версию Маркуса Рэшфорда.

"Я очень доволен им, он сегодня великолепно работал на тренировке. У нас был совершенно нормальный разговор о футболе и о том, чего я от него хочу.

У него все еще большой потенциал. Я не хочу знать, почему он покинул Манчестер Юнайтед. Я счастлив, что он здесь, постараюсь помочь ему вернуть былую игру", - приводит слова тренера ESPN.

Ранее также стало известно, во сколько может обойтись желающим Матеус Кунья.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Унаи Эмери Маркус Рэшфорд

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