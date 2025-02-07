Эмери: Не хочу знать, почему Рэшфорд покинул Манчестер Юнайтед
Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери прокомментировал подписание Маркуса Рэшфорда.
Испанский специалист заявил, что у игрока все еще есть огромный потенциал, и он доволен перрвыми тренировками футболиста.
Эмери также пообещал попытаться вернуть болельщикам лучшую версию Маркуса Рэшфорда.
"Я очень доволен им, он сегодня великолепно работал на тренировке. У нас был совершенно нормальный разговор о футболе и о том, чего я от него хочу.
У него все еще большой потенциал. Я не хочу знать, почему он покинул Манчестер Юнайтед. Я счастлив, что он здесь, постараюсь помочь ему вернуть былую игру", - приводит слова тренера ESPN.
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