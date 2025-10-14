iSport.ua
Футбол

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

"Сине-желтые" оформили домашнюю победу.
Сегодня, 00:40       Автор: Антон Федорцив
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Команда Сергея Реброва обыграла национальную команду Азербайджана в польском Кракове. Героями сборной Украины стали Гуцуляк и Малиновский, организовавшие два гола.

Открыли счет "сине-желтые" на 30-й минуте. Помог стандарт в исполнении Малиновского. Хавбек исполнил даже не навес, а удар в Гуцуляка, от головы которого мяч влетел в ворота.

Кавказцы отыгрались перед перерывом – Джафаргулиев прострелил с левого фланга, а Ахундзаде замкнул перед воротами. Вырвал же победу для Украины Малиновский, классно разобравшийся в штрафной после скидки Гуцуляка.

Статистика матча Украина – Азербайджан 4-го (8-го) тура квалификации к ЧМ-2026

Украина – Азербайджан – 2:1
Голы: Гуцуляк, 30, Малиновский, 64 – Ахундзаде, 45+3

Ожидаемые голы (xG): 2.41 - 0.65
Владение мячом: 58 % - 42 %
Удары: 22 - 8
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 7 - 1
Фолы: 12 - 7

Украина: Трубин – Конопля (Михайличенко, 46), Забарный, Матвиенко, Миколенко – Ярмолюк (Калюжный, 84), Очеретько (Бондаренко, 71), Малиновский (Шапаренко, 71) – Гуцуляк (Бондарь, 85), Довбик

Азербайджан: Магомедалиев – Гусейнов (Алиев, 85), Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Джафаргулиев – Т. Байрамов (Ахмедзаде, 85), Хайбулаев, Махмудов, А. Нуриев (Гурбанлы, 61) – Ахундзаде (Эмрели, 85)

Предупреждения: Малиновский, Михайличенко, Бондаренко – Магомедалиев

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по футболу сборная Азербайджана Руслан Малиновский Алексей Гуцуляк

