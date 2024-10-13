Бетербиев и Бивол определили абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе
Вечером 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялось шоу бокса с поединком за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Главным боем вечера стало противостояние обладателя титулов WBC, IBF, WBO Артура Бетербиева, представлявшего Канаду и уроженца Кыргызстана Дмитрия Бивола (обладатель титула WBA).
Бой завершился раздельным решением судей 115:113, 116:112, 114:114. Отметим, что Бетербиев впервые в карьере прошел всю дистанцию поединка, состоявшую из 12 раундов.
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Первый раунд начался с разведки на дистанции, но затем Бивол начал перебивать оппонента. К четвертому раунду преимущество Бивола было очевидным, но затем Бетербиев начал работать активнее.
В чемпионских раундах Бивол лидировал по подсчетам очков от экспертов и канадец активнее пошел в атаку, пытаясь сравнять счет на записках судей. Пытался кыргызстанский боксер клинчевать соперника, однако Бетербиев не останавливался и проводил джебы из-за защиты соперника. В итоге судьи отдали победу именно представителю Канады.
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