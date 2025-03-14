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"Погнали, Джо": Фьюри отреагировал на назначение боя Усика против Паркера

Британский экс-чемпион поддержал своего новозеландского друга.
Сегодня, 13:20
Джозеф Паркер и Тайсон Фьюри / Getty Images
Джозеф Паркер и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на решение Всемирной боксерской организации обязать обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика провести защиту против временного чемпиона Джозефа Паркера.

Британский боксер выразил поддержку своему новозеландскому другу, отметив, что тот заслужил эту возможность.

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"Самое время дать Джозефу Паркеру его шанс. Погнали, Джо", - написал Фьюри на своей странице в Instagram.

Напомним, что WBO дала Усику и Паркеру 30 дней для согласования поединка, а в противном случае бой уйдет на промоутерские торги.

Ранее промоутер Паркера прокомментировал назначение поединка с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Джозеф Паркер

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