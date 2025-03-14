"Погнали, Джо": Фьюри отреагировал на назначение боя Усика против Паркера
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на решение Всемирной боксерской организации обязать обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика провести защиту против временного чемпиона Джозефа Паркера.
Британский боксер выразил поддержку своему новозеландскому другу, отметив, что тот заслужил эту возможность.
Читай также: WBO обязала Усика провести защиту титула против Паркера
"Самое время дать Джозефу Паркеру его шанс. Погнали, Джо", - написал Фьюри на своей странице в Instagram.
Напомним, что WBO дала Усику и Паркеру 30 дней для согласования поединка, а в противном случае бой уйдет на промоутерские торги.
Ранее промоутер Паркера прокомментировал назначение поединка с Усиком.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!