"Мы согласимся на этот бой": промоутер Паркера прокомментировал назначение поединка с Усиком

Дэвид Хиггинс, промоутер временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, выказался о возможном бое против Александра Усика.

Функционер доволен тем, что его клиент получить шанс на титульный поединок.

"Мы понятия не имеем, состоится этот бой следующим или нет. Но я могу сказать вам вот что: я сегодня поговорил с Джозефом Паркером, и он бы с удовольствием подрался за титул чемпиона мира. За чемпионский титул он сразится с кем угодно и где угодно.

Подраться за звание чемпиона мира - это цель Паркера. Джозеф терпеливо ждет, держит себя в форме. Если появится возможность подраться за титул, он с удовольствием за нее ухватится. Мы согласимся на этот бой в мгновение ока", - сказал Хиггинс для Sky Sports.

Ранее сообщалось, что WBO обязала Усика провести защиту титула против Паркера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!