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"Буду давить на него": Богачук назвал приоритетного соперника

Украинский боксер нацелился на титульный поединок.
Сегодня, 17:05
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Обязательный претендент по линии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук рассказал, кого бы хотел получить в соперники.

По словам украинского боксера, приоритетным вариантом для него является бой против обладателя титулов WBC и WBO в дивизионе Себастьяна Фундоры.

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"Мой дивизион - лучший. В нем много сильных боксеров. Для меня лучший - это Фундора. Он очень хороший боксер. Я имею большой опыт спаррингов с ним. Он очень силен. Я ощутил его удары в зале. Он особенный. Он худой, но у него большая ударная сила, и он в отличной форме.

Я готов. Я буду давить на Фундору, чтобы он дал мне бой. Он не дрался год и удерживает два пояса. Давай, отдай мне пояс.

Или я бы принял бой с Мадримовым, а затем с Фундорой. Или я мог бы провести шесть раундов с Мадримовым и шесть раундов с Фундорой за один вечер", - приводит слова Богачука BoxingScene.

Напомним, что Богачук должен был подраться с Фундорой в 2024 году, но тот отдал предпочтение поединку с Тимом Цзю.

Ранее Александр Усик назвал боксера, с которым хочет провести свой следующий бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук

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