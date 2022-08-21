Усик - Джошуа: результаты боев андеркарда

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков, которые состояться перед реваншем Усик - Джошуа.

В субботу, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome пройдет вечер бокса, главным событием которого будет реванш между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех боев, которые состоятся в андеркарде основного поединка вечера между украинцем и британцем.

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Результаты боев андеркарда реванша Усик - Джошуа:

Филип Хргович (14-0, 12 KO) - Чжан Чжилеи (24-0-1, 19 KO)

Отборочный поединок по версии IBF в супертяжелом весе.

Хргович победил единогласным решением судей со счетом 115-112, 115-112 и 114-113.

Каллум Смит (28-1, 20 KO) - Матье Бодерлик (21-1, 12 KO)

Отборочный поединок по версии WBC в полутяжелом весе.

Смит одержал победу нокаутом в четвертом раунде.

Баду Джек (26-3-3, 16 KO) - Ричард Ривера (21-0, 16 KO)

10-раундовый бой в первом тяжелом весе.

Джек победил раздельным решением судей со счетом 96-94, 94-96, 96-94.

Бадер Самрин (5-0, 4 КО) - Фуад Тарверди (5-2, 4 КО)

6-раундовый рейтинговый бой в легком весе.

Зияд Альмааюф (дебют) - Хосе Алаторре (дебют)

4-раундовый бой в суперлегком весе.

Альмааюф победил техническим нокаутом в первом раунде.

Рамла Али (6-0, 1 КО) - Кристал Гарсия Нова (10-2, 10 КО)

8-раундовый бой во 2-м легчайшем весе.

Али победила техническим нокаутом в первом раунде.

Эндрю Табити (19-1, 15 KO) - Джеймс Уилсон (7-0-1, 6 КО)

8-раундовый рейтинговый бой в супертяжелом весе.

Табити одержал досрочную победу после отказа соперника выходить на 6-й раунд.

Бен Уиттакер (1-0, 1 KO) - Петар Носич (6-0, 3 КО)

6-раундовый рейтинговый бой в супертяжелом весе.

Уиттакер одержал победу единогласным решением судей со счетом 60-54, 60-54, 59-55.

Даниэль Лапин (5-0) - Йозеф Юрко (9-6-1, 6 КО)

8-раундовый рейтинговый бой в полутяжелом весе.

Лапин одержал победу единогласным решением судей со счетом 80-72 (трижды).

Рашид Белхаса (дебют) - Трайчо Георгиев (0-3, 0 КО)

4-раундовый бой в полусреднем весе.

Георгиев победил раздельным решением судей.

На ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.