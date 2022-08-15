iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя

Александр Усик и Энтони Джошуа встретятся в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Следи за событиями этого противостояния в текстовой онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Вчера, 09:00
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя / Getty Images
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя / Getty Images
0 0 0

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в своем ближайшем бою встретится в реванше с бывшим чемпионом Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Поединок Усик - Джошуа 2 состоится в субботу, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. Главный бой вечера бокса начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция боя Усик - Джошуа

Будет доступна в этой новости 20 августа, начиная с 23:00 по Киеву.

Первый бой Усик - Джошуа

Первая встреча в ринге Александра Усика и тогда еще чемпиона в хэвивейте Энтони Джошуа состоялась в ночь с 25 на 26 сентября 2021 года в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур. Для украинского абсолютного чемпиона в тяжелом весе этот бой стал только третьим и первым титульным в новом для него супертяжелом дивизионе.

Несмотря на статус андердога и новичка супертяжелой весовой категории, Усик сотворил сенсацию и победил Джошуа, пройдя всю дистанцию 12-раундового поединка. Судьи отдали победу украинцу единогласным решением - 117:112, 116:112 и 115:113. По итогам боя Усик стал новым чемпионом в супертяжелом весе, отобрав у Джошуа пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Читай также: Умови контракту, джентльменська поведінка та сенсаційний тріумф: як Усик вперше переміг Джошуа

В контракте на первый бой Усик - Джошуа была предусмотрена опция незамедлительного реванша для британского боксера без промежуточных поединков, чем он практически сразу же и воспользовался. Уже экс-чемпион активировал пункт о реванше, а повторный бой собирались провести весной 2022 года.

Реванш Усик - Джошуа

Изначально второй бой Усик - Джошуа рассчитывали провести в апреле 2022 года, но все планы разрушила война. После полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Александр Усик вступил в ряды территориально обороны Киевской области.

Тем не менее в конце марта Усик все же принял решение покинуть территорию Украины и начать подготовку к реваншу с Джошуа.

Повторный бой Усик - Джошуа сначала планировали на конец июня, затем - на середину июля, но в итоге стороны договорились о проведении поединка в конце августа. В середине июня было официально объявлено, когда и где состоится реванш Усик - Джошуа. Датой и местом проведения боя были утверждены 20 августа и арена Super Dome в Джидде (Саудовская Аравия).

Статистика боев Александра Усика. Украинский боксер провел на профессиональном ринге 19 поединков, одержав победы во всех своих боях и 13 завершив нокаутами. Ранее Усик становился триумфатором Всемирной боксерской суперсерии и завоевал звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе. После подъема в супертяжелый дивизион украинец успешно провел три поединка, в последнем из которых отобрал чемпионские титулы у Джошуа.

Статистика боев Энтони Джошуа. На счету британского боксера 26 поединков в профессиональной карьере. Джошуа одержал 24 победы, в том числе 22 нокаутом, и потерпел два поражение. Ранее владел поясами WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, которые потерял в бою с Усиком.

Перед реваншем стало известно, сколько Усик и Джошуа заработают за будущий бой. Организаторы из Саудовской Аравии выделили на проведения поединка около 80 миллионов долларов, большую часть из которых получат участники главного боя боксерского шоу. При этом Усик и Джошуа разделят гонорар поровну. Точная сумма денежного вознаграждения не называется, поскольку существуют и другие расходы, включая андеркард.

Также известно,кто покажет реванш Усик - Джошуа. Трансляция боя в Украине будет осуществляться на нескольких платформах: бой покажет медиасервис MEGOGO, видеоплатформа Volia TV, национальная телерадиокомпания Суспільне, YouTube-канал Александра Усика - USYK 17.

Примечательно, что в Украине бой можно будет посмотреть бесплатно. Как сообщил промоутер Усика Александр Красюк, боксер лично выкупил права на трансляцию поединка, чтобы для украинцев просмотр был в свободном доступе.

В Великобритании права на трансляцию второго боя Усик - Джошуа приобрел Sky Sports, а в остальной Европе и в США поединок покажет стриминговый сервис DAZN.

Отметим, что, по мнению специалистов, фаворитом предстоящего реванша Усик - Джошуа является украинский боксер. На победу украинского чемпиона принимают ставки с коэффициентом 1,61, в то время как возможный триумф британца эксперты оценивают в 2,6. Вероятность ничьей в этом поединке оценили в 21,00.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс онлайн Энтони Джошуа Александр Усик онлайн-трансляция
0 0 0

Статьи по теме

Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Ломаченко опубликовал вторую часть интервью скандального митрополита УПЦ МП Ломаченко опубликовал вторую часть интервью скандального митрополита УПЦ МП
Реванш Усик - Джошуа: представлен яркий проморолик боя от DAZN Реванш Усик - Джошуа: представлен яркий проморолик боя от DAZN
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Ударил головой, выгнал на улицу обнаженной и пытки: стали известны детали судебного дела Гиггза
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Европа00:25
Хетафе - Атлетико 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Европа00:02
Ливерпуль в меньшинстве не сумел одолеть Кристал Пэлас
Вчера, 23:41
Европа23:41
Ювентус добыл уверенную победу над Сассуоло
Европа23:17
Верона — Наполи 2:5 Видео голов и обзор матча
Европа22:54
Тухелю и Конте выдвинуты обвинения в неподобающем поведении
Бокс22:31
Бокс: расписание боев
Европа22:19
Атлетико на выезде разгромил Хетафе
Европа21:49
Симеоне попросил Атлетико подписать Роналду
Европа21:24
Наполи в голевой перестрелке оказался сильнее Вероны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK