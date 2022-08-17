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Усик - Джошуа: прогноз на реванш

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе проведет второй бой против британского боксера. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 18:20
Александр Усик - Энтони Джошуа: прогноз на реванш / Getty Images
Александр Усик - Энтони Джошуа: прогноз на реванш / Getty Images
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик проведет реванш против британского боксера Энтони Джошуа.

Этот поединок состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

По мнению специалистов, фаворитом предстоящего поединка является украинский боксер.

Прогноз на бой Усик – Джошуа

На победу украинского чемпиона принимают ставки с коэффициентом 1,61, в то время как возможный триумф Эй Джея эксперты оценивают в 2,6.

Вероятность ничьей в этой схватке оценили в 21,00. Отметим, что коэффициент на победу Усика немного просел за последний месяц, ранее он равнялся 1,4.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа состоялся 25 сентября 2021 года в Лондоне (Великобритания) на стадионе Тоттенхэм Хотспур. На кону стояли пояса WBA, WBO, IBF и IBO, которыми на тот момент владел британец.

Боксеры прошли все 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу украинцу – 117-112, 116-112, 115-113.

Стоит также отметить, что бой против Эй Джея был всего лишь третьим для Усика в хэвивейте. В этой весовой категории украинец дебютировал в 2019 году в поединке против Чазза Уизерспуна, победив его техническим нокаутом.

Во втором поединке в супертяжелом весе Усик единогласным решением судей победил британца Дерека Чикору (117-112 и дважды 115-113).

Ранее сообщалось, что Александр Усик и Энтони Джошуа провели битву взглядов.

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