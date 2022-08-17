Усик - Джошуа: где смотреть бой за звание чемпиона мира

Боксеры встретятся в поединке за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF. Узнай, где смотреть этот бой в прямом эфире на ISPORT.ua.

В сентябре 2021 года украинский боксер Александр Усик бросил вызову британскому спортсмену Энтони Джошуа, который на тот момент владел четырьмя поясами - WBA, WBO, IBF и IBO.

Усик, будучи аутсайдером боя, сумел сотворить сенсацию, выиграв поединок единогласным решением судей.

В условиях контракта Джошуа имел право на реванш, если проиграет в первом поединке. Британец сразу активировал данную опцию. Ожидалось, что второй бой боксеров пройдет весной текущего года, однако бой был перенесен на август в связи полномасштабным вторжением Российской Федерации в Украину.

Стороны сумели договориться о проведении реванша 20 августа в Саудовской Аравии.

Усик - Джошуа: где смотреть бой

Трансляцию события в Украине можно будет посмотреть на нескольких платформах: бой покажет Медиасервис MEGOGO, видеоплатформа Volia TV, национальная телерадиокомпания Суспільне, YouTube-канал Александра Усика - USYK 17.

Примечательно, что такой широкий выбор транслятора стал возможен благодаря украинскому боксеру - Александру Усику. По словам его промоутера Александра Красюка, Усик лично выкупил права на поединок, чтобы украинцы имели свободный и бесплатный доступ для просмотра боя.

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Главный бой вечера Усик - Джошуа ориентировочно начнется в 23:00 по киевскому времени.

Отметим также, что у вас будет возможность следить за ходом развития боя вместе с текстовой онлайн-трансляцией поединка Усик - Джошуа на ISPORT.ua.

Напомним, что на кону во встрече Усика и Джошуа будут сразу четыре пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет украинец.

Для Александра Усика этот поединок станет 20-м в профессиональной карьере и четвертым в рамках супертяжелого веса. Ранее бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте в новом весе одолел Чазза Уизерспуна, Дерека Чисору и Энтони Джошуа.

Джошуа провел на профи ринге 26 боев и одержал 24 победы. В июне 2019 года британец проиграл Энди Руису нокаутом в седьмом раунде, однако в реванше одержал победу над мексиканцем.

Букмекерские компании фаворитом реванша считают Александра Усика, хоть коэффициент на его победу немного "просел".