Усик - Джошуа: анонс боя за звание чемпиона мира

ISPORT.ua вместе с партнером Vbet представляет анонс боя Александра Усика и Энтони Джошуа за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоится поединок между чемпионом мира по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа.

Данный поединок станет продолжением противостояния между спортсменами, которые провели свой первый поединок в сентябре прошлого года.

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Карьера Усика

Украинский боксер начал профессиональную карьеру в 2013 году, подписав контракт с промоутерской компанией братьев Кличко К2 Promotions. В профессиональный спорт он пришел в качестве Олимпийского чемпиона 2012 года, а также имеет различные награды за чемпионаты мира и чемпионата Европы.

Свой первый поединок на профессиональном уровне он провел в ноябре 2013 года, в котором одолел мексиканца Фелипе Ромеро. Уже в пятом поединке Усик боксировал за титул временного интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Его соперником был африканец Дэниел Брюэр. У Александра не возникло проблем в поединке, который он выиграл нокаутом в седьмом раунде.

Чемпионский поединок Усик провел в Польше в 2016 году, когда победил поляка Кшиштофа Гловацки, - Александр завоевал титул чемпиона мира по версии WBO. Украинец победил по очкам. Именно с того момента началась топовая карьера Усика, а также международная карьера, ведь больше он не дрался в Украине.

В 2017 году Усик принял решение участвовать в турнире WBSS (Всемирной боксерской суперсерии), когда лучшие боксеры первого тяжелого веса разыгрывали звание абсолютного чемпиона дивизиона. В первом поединке украинец техническим нокаутом победил наглого по своему поведению немца Марко Хука, а в полуфинале разобрался с австрийцем Майрисом Бриедисом – двое судьей отдали победу Усику, а один насчитал ничью.

В финале турнира Александр отправился в Россию на поединок с Муратом Гассиевым, чтобы определить лучшего в дивизионе. Украинец выступил феноменальным образом, выиграв Всемирную боксерскую суперсерию, заставив замолчать Москву и остальных.

После триумфального поединка Усик провел еще один бой в первом тяжелом весе, в котором нокаутировал Тони Беллью в восьмом раунде. Достигнув успеха, Александр перешел в супертяжелый вес, где началась новая история украинского чемпиона.

Усик провел несколько разминочных боев – Чазз Уизерспун, Дерек Чисора, чтобы выйти в поединок за титулы, которыми владел Энтони Джошуа. Британец был невероятным фаворитом поединка, ведь мало кто верил, что крузервейтер сможет создать проблемы. Усик показал феноменальное выступление, в котором уверенно победил Джошуа у него дома – в Лондоне. Фанаты стоя аплодировали украинцу после его победы. Так, Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Карьера Джошуа

Британский боксер входил в профессиональный спорт в статусе Олимпийского чемпиона Игр в Лондоне. Энтони сразу начал выступать в супертяжелом весе, в отличие от Усика. Джошуа в 2013 году подписал контракт с Эдди Хирном, который представлял интересы промоутерской компании Matchroom Boxing.

В своих первых боях Джошуа был крут и вызывал лишь ажиотаж вокруг своей персоны, побеждая своих соперников в первых раундах. Чемпионский титул Энтони выиграл в 2014 году, когда победил россиянина Дениса Бахтова – технический нокаут во втором раунде. Свой следующий титул, не считая британского и английского поясов, он выиграл в 2016 году, победив американца Чарльза Мартина.

Главным успехом Джошуа стал поединок против украинского чемпиона Владимира Кличко в 2017 году. Британец проигрывал по ходу боя, однако сумел перевернуть поединок и выиграть его техническим нокаутом. Джошуа выиграл титул WBA Super и IBO, а также защитил свой пояс чемпиона мира по версии IBF.

В 2018 году случилось уникальное событие – Джошуа победил, однако сделал это решением судей – впервые в карьере. В соперниках у британца был чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер из Новой Зеландии. Паркер пытался дать отпор, однако это получилось плохо, хоть он и дошел до конца поединка – 118:110, 118:110, 119:109.

В 2019 году у Джошуа начались проблемы. Получив в сопернике Энди Руиса, который был вызван заменить Джарелла Миллера, британец был ошарашен, ведь тот сотворил сенсацию. Руис победил Энтони техническим нокаутом и выиграл титулы. Мексиканец устроил фурор, а бой Руиса и Джошуа признавался организациями лучшим в том году.

Прошло несколько месяцев, и боксеры вновь встретились в реванше. Джошуа включил осторожный стиль и спокойно вернул себе пояса, выиграв единогласным решением судей – 118:110, 119:109, 118:110. Несмотря на победу, его критиковал, говоря, что он испугался маленького и толстого мексиканца. Джошуа провел бой с Кубратом Пулевым, которого нокаутировал. Казалось, что он решил свои проблемы, но вышло совсем иначе.

В 2021 году Джошуа впервые встретился с Усиком, а дальше уже история. Британец на глазах своей публике проиграл чемпионские пояса украинцу, почти отправившись в нокаут.

Первый поединок Джошуа - Усик

Боксеры после длительных переговоров согласовали условия контракта, однако не обошлось без требований со стороны действующего чемпиона Энтони Джошуа. Британец соглашался на бой с украинцем, если тот согласится на проведение реванша, в случае победы над Джошуа. Украинская сторона с радостью восприняла такую опцию.

Поединок прошел на домашней арене Джошуа - в Лондоне (Великобритания) на футбольном стадионе Тоттенхэм Хотспур. Энтони появился на публике в феерическом стиле и под яркое шоу, которое было устроено в его честь. Усик же оставался скромным и нацеленным именно на поединок.

Многие болельщики, эксперты и спортсмены ожидали доминирования от Джошуа, который был очевидным фаворитом реванша за счет габаритов, массы и опыта в супертяжелом весе. За Усика, который пришел с первого тяжелого дивизиона, говорили: его скорость, мастерство, ум, работоспособность и левая рука.

Усик с первого раунда чувствовал себя в ринге словно "рыба в воде". Смотря на него, была уверенность, что Александр покажет достойное выступление. С каждым раундом его превосходство возрастало, ведь он заставил британца действовать более осторожно, остерегаться. Конечно, были вспышки, когда Джошуа прессинговал Усика, однако это были вспышки, а не тотальное давление.

Украинец в средине боя показал характер, когда заставил Джошуа отходить назад, то есть: действующий чемпион - отступал, вряд-ли такого ожидала публика, да и сам Энтони. В чемпионских раундах, от которых много что зависит, ожидалось возвращение британца в бой, но он не смог - Александр был лучше: проводил серии ударов, быстро перемещался по рингу, давил, хоть и иногда пропускал.

В последнем раунде, когда уже всем была очевидно превосходство Усика, - он пошел вперед. Украинцу не хватило секунд 30, чтобы добить Джошуа и отправить того в нокаут, ведь последние минуты тот провел у канатов.

Единогласным решением судей победу одержал украинский боксер - 117-112, 116-112, 115-113. Боксерский мир получил нового чемпиона, а Украина - новую гордость.

Переговоры о реванше

Сразу после поединка Джошуа заявил о своем намерении провести реванш с украинцем. Уже на пресс-конференции обсуждались места для проведения второго боя: Украина, Саудовская Аравия или снова Англия. Несмотря на такое активное обсуждение, договориться о реванше сразу не удалось.

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри заявил о своем желание провести бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона дивизиона. "Цыганский король" хотел даже заплатить Джошуа большую неустойку за то, чтобы тот отказался от реванша. Переговоры шли, однако тут появилось судебное решение, по которому Фьюри обязали провести трилогию с Деонтеем Уайлдером. На этом потенциальный бой Усик - Фьюри был отложен.

Команды Джошуа и Усика вернулись к переговорам о реванше. Стороны планировали провести второй бой весной текущего года, однако вновь вмешались, но уже не только в противостояние боксеров, но и в жизнь украинского народа. Российская Федерация вторглась в Украину, начав полномасштабную войну. Украинские граждане стали на защиту своей страны, в том числе, и Александр Усик, который записался в территориальную оборону Киева.

Украинский боксер активно помогал (продолжает помогать) соотечественникам, которые работают на всех фронтах ради победы. Усик, который изначально не хотел проводить реванш, после длительных разговоров и общения с военными и командой принял решение провести второй бой с Джошуа. Александр покинул родную страну, чтобы в очередной раз прославить Украину и напомнить миру, что война продолжается.

Усик и Джошуа могли провести бой в июле, однако из-за определенных нюансов он был перенесен на август. В преддверии поединка боксеры устроили шоу в Саудовской Аравии и Великобритании.

Слова боксеров перед боем

Украинский спортсмен отметил свою философию, а также назвал задачу на бой.

Мы с моей командой делаем свое дело. Я никогда не делал громких заявлений, я просто трудился и делал свою работу в тренировочном лагере. Это то, что я буду делать все это время до самого поединка. А потом я выйду и буду радовать вас своим боксом.

Британский боксер однозначно настроен на то, чтобы вернуть чемпионские пояса.

Усик - элитный соперник, золотой призер Олимпиады, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом, а теперь и чемпион в супертяжелом весе. Александр должен войти в историю бокса, и я подерусь с ним. С Божьей помощью, молитвами и упорным трудом я одержу победу и стану трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Прогноз букмекеров на бой Усик - Джошуа

Именно украинский боксер имеет большие шансы на победу в бое по мнению экспертов.

На VBET на победу Александра Усика можно поставить с коэффициентом 1,49, а Джошуа – 2,78.

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Прогнозы экспертов на поединок Усик - Джошуа

"Усик победит. Роберт Гарсия - отличный тренер, но кого из супертяжеловесов он тренировал? Я считаю, что Усик лучше как боец. Если бы я делал ставку на этот поединок, то поставил бы на Александра", - заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

"Думаю, что этот бой завершится через шесть раундов. Это будет война. Не думаю, что Усик хочет, чтобы его обошел Эй Джей, чтобы боксировать вторым номером против агрессивного Энтони Джошуа. Я ожидаю, что Усик будет агрессивным, и думаю, что он окажется в нокауте", - сказал глава Matchroom Boxing Эдди Хирн, который представляет интересы британца.

"Александр победит в реванше. Сделает он это по решению судей", - заявил бывший чемпион мира украинец Александр Гвоздик.

"Усик победит. Я не могу выступить против Александра. Как я могу пойти против него, если нет причин? Усик был непобежденным чемпионом мира в крузервейте, объединил все титулы и является лучшим крузером в истории, за исключением Холифилда", - заявил авторитетный тренер Тедди Атлас.

"Лично я в этом поединке ставлю на Усика. Со мной многие поспорят на этот счет, но это бокс. Посмотрим, как будет, но я считаю, что победит Усик", - заявил бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер.

"Если Джошуа снова проиграет Усику, что с ним будет после этого? Я не говорю, что здесь уже все решено, потому что это хэвивейт, а Джошуа - сильный соперник. Думаю, "Эй Джей" может шокировать Усика, но, скорее всего, исход будет следующим: Александр остановит его в середине или в конце поединка. Другой вариант - Усик снова победит единогласным решением судей. После этого с Джошуа будет покончено", - заявил чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

"В реванше все зависит от подготовки Джошуа, как он переживет поражение. Скорее всего, Усик победит в реванше, но это не будет легко", - заявил бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс.

Полный кард вечера бокса в Саудовской Аравии

Александр Усик (19-0, 13 КО) - Энтони Джошуа (24-2, 22 КО)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе

Филип Хргович (14-0, 12 KO) - Чжан Чжилеи (24-0-1, 19 KO)

Претендентский бой по версии IBF в супертяжелом весе

Каллум Смит (28-1, 20 KO) - Матье Бодерлик (21-1, 12 KO)

Претендентский бой по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

Эндрю Табити (19-1, 15 KO) - Тайрон Спонг (14-0, 13 KO)

Баду Джек (26-3-3, 16 KO) - Ричард Ривера (21-0, 16 KO)

Даниэль Лапин (5-0) - Йозеф Юрко (9-6-1, 6 КО)

Рамла Али (6-0, 1 КО) - Кристал Гарсия Нова (10-2, 10 КО)

В боксерский вечер также выступает украинский боксер Даниэль Лапин, который тренируется вместе с именитым соотечественником. Украинец может продолжить свою успешную серию, если ему удастся одолеть Йозефа Юрко из Словакии.

Где смотреть бой Усик - Джошуа

Александр Усик сделал невероятно важный шаг - он выкупил права на показ боя для Украины. Таким образом, смотреть поединок можно будет на нескольких платформах: бой покажет Медиасервис MEGOGO, видеоплатформа Volia TV, национальная телерадиокомпания Суспільне, YouTube-канал Александра Усика - USYK 17.

Отметим, что ISPORT совместно с партнером Vbet покажет видео онлайн-трансляцию боя Усик – Джошуа.

Также на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик - Джошуа.

Прогноз на бой

Украинский боксер впервые в своей карьере будет защищать титулы чемпиона мира в супертяжелом весе. Против него в ринг выйдет британский бывший чемпион, который длительное время доминировал в дивизионе. У зрителей есть все предпосылки, что поединок окажется ярким и динамичным, который точно войдет в историю спорта.

Усик, который провел 19 поединков на профессиональном ринге, ни разу не уступал, а даже наоборот, побеждал там, где от него не все ожидали. Так что только можно догадываться, какой потенциал у украинца, как в физическом плане, так и психологическом. Британец, в свою очередь, свою уверенную карьеру запятнал двумя поражениями: от Энди Руиса и Александра Усика, хоть и был фаворитом этих поединков. Именно психологический урон был нанесен по нему, хоть и физически он проиграл достаточно.

Смена тренера у Джошуа - это вызов, как для него, так и специалиста. Роберт Гарсия впервые тренирует супертяжеловеса, да и какого. За такой короткий срок - трудно подготовить и переучить боксера, чтобы тот вышел на новый уровень, а значит проблемы Энтони точно никуда не денутся.

Конечно, можно говорить о лаки-панче, но, если брать бокс, то Усик - фаворит с большим преимущество. Отличная готовность, психологическое превосходство, уверенность и умения - это все в пользу Александра. Что в пользу Джошуа? Габариты. Небольшой багаж.

В ринге мы с первого раунда увидим то, что предложат нам боксеры. Безусловно, Джошуа будет агрессивнее себя вести, наглее, может даже провокации, но все это разрушится об Усика. Александр точно перебоксирует соперника, а уйти от грозных атак - не будет проблем. Конечно, британец будет давить, но все это продлится до средины боя, а дальше, если ничего не случится, украинец будет забирать раунд за раундом за счет своего мужества и характера.

Прогноз ISPORT.ua: Победа Усика решением судей.