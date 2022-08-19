Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя

ISPORT.ua вместе с партнером Vbet представляет видео трансляцию боя Александра Усика и Энтони Джошуа, которые встретятся в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в своем ближайшем поединке встретится в реванше с бывшим чемпионом Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Бой Усик - Джошуа 2 состоится в субботу, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. Главный поединок вечера бокса начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

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Видео онлайн-трансляция боя Усик - Джошуа

Будет доступна в этой новости 20 августа, начиная с 23:00 по Киеву.

Видео трансляция реванша Усик - Джошуа в Украине будет доступна на нескольких платформах: бой покажет медиасервис MEGOGO, видеоплатформа Volia TV, национальная телерадиокомпания Суспільне, ютуб-канал Александра Усика - USYK 17.

Кроме того, в Украине бой можно будет посмотреть бесплатно. Как сообщил промоутер Усика Александр Красюк, боксер лично выкупил права на трансляцию поединка, чтобы для украинцев просмотр был в свободном доступе.

В Великобритании права на трансляцию второго боя Усик - Джошуа приобрел Sky Sports, а в остальной Европе и в США поединок покажет стриминговый сервис DAZN.

На VBET на победу Александра Усика можно поставить с коэффициентом 1,49, а Джошуа – 2,78.

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Первый бой Усик - Джошуа

Первая встреча в ринге Александра Усика и тогда еще чемпиона в хэвивейте Энтони Джошуа состоялась в ночь с 25 на 26 сентября 2021 года в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур. Для украинского абсолютного чемпиона в тяжелом весе этот бой стал только третьим и первым титульным в новом для него супертяжелом дивизионе.

Несмотря на статус андердога и новичка супертяжелой весовой категории, Усик сотворил сенсацию и победил Джошуа, пройдя всю дистанцию 12-раундового поединка. Судьи отдали победу украинцу единогласным решением - 117:112, 116:112 и 115:113. По итогам боя Усик стал новым чемпионом в супертяжелом весе, отобрав у Джошуа пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

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В контракте на первый бой Усик - Джошуа была предусмотрена опция незамедлительного реванша для британского боксера без промежуточных поединков, чем он практически сразу же и воспользовался. Уже экс-чемпион активировал пункт о реванше, а повторный бой собирались провести весной 2022 года.

Реванш Усик - Джошуа

Изначально второй бой Усик - Джошуа рассчитывали провести в апреле 2022 года, но все планы разрушила война. После полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Александр Усик вступил в ряды территориально обороны Киевской области.

Тем не менее в конце марта Усик все же принял решение покинуть территорию Украины и начать подготовку к реваншу с Джошуа.

Повторный бой Усик - Джошуа сначала планировали на конец июня, затем - на середину июля, но в итоге стороны договорились о проведении поединка в конце августа. В середине июня было официально объявлено, когда и где состоится реванш Усик - Джошуа. Датой и местом проведения боя были утверждены 20 августа и арена Super Dome в Джидде (Саудовская Аравия).

Статистика боев Александра Усика. Украинский боксер провел на профессиональном ринге 19 поединков, одержав победы во всех своих боях и 13 завершив нокаутами. Ранее Усик становился триумфатором Всемирной боксерской суперсерии и завоевал звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе. После подъема в супертяжелый дивизион украинец успешно провел три поединка, в последнем из которых отобрал чемпионские титулы у Джошуа.

Статистика боев Энтони Джошуа. На счету британского боксера 26 поединков в профессиональной карьере. Джошуа одержал 24 победы, в том числе 22 нокаутом, и потерпел два поражение. Ранее владел поясами WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, которые потерял в бою с Усиком.

Перед реваншем стало известно, сколько Усик и Джошуа заработают за будущий бой. Организаторы из Саудовской Аравии выделили на проведения поединка около 80 миллионов долларов, большую часть из которых получат участники главного боя боксерского шоу. При этом Усик и Джошуа разделят гонорар поровну. Точная сумма денежного вознаграждения не называется, поскольку существуют и другие расходы, включая андеркард.

Отметим, что, по мнению специалистов, фаворитом предстоящего реванша Усик - Джошуа является украинский боксер. На победу украинского чемпиона принимают ставки с коэффициентом 1,61, в то время как возможный триумф британца эксперты оценивают в 2,6. Вероятность ничьей в этом поединке оценили в 21,00.

Напомним, на ISPORT также будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа, которая начнется 20 августа в 23:00 по киевскому времени.