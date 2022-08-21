Смит - Бодерлик: видео лучших моментов боя
Британский боксер одержал победу над французом эффектным нокаутом.
Бывший чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит (29-1, 20 КО) одержал досрочную победу над Матье Бодерликом в андеркарде реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
Британский боксер в четвертом раунде поединка сначала отправил французского соперника в нокдаун, а незадолго до гонга жестким левым хуком нокаутировал.
Смит получил статус обязательного претендента на титул WBC в полутяжелом весе, которым владеет Артур Бетербиев.
Вашему вниманию видео лучших моментов боя Смит - Бодерлик:
Напомним, на ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.
Источник: MEGOGO