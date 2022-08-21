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Смит - Бодерлик: видео лучших моментов боя

Британский боксер одержал победу над французом эффектным нокаутом.
Сегодня, 01:02
Смит отправил в нокаут Бодерлика / Getty Images
Смит отправил в нокаут Бодерлика / Getty Images
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Бывший чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит (29-1, 20 КО) одержал досрочную победу над Матье Бодерликом в андеркарде реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Британский боксер в четвертом раунде поединка сначала отправил французского соперника в нокдаун, а незадолго до гонга жестким левым хуком нокаутировал.

Смит получил статус обязательного претендента на титул WBC в полутяжелом весе, которым владеет Артур Бетербиев.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Смит - Бодерлик:

Напомним, на ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.

Источник: MEGOGO

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