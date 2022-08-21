Смит - Бодерлик: видео лучших моментов боя

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит (29-1, 20 КО) одержал досрочную победу над Матье Бодерликом в андеркарде реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Британский боксер в четвертом раунде поединка сначала отправил французского соперника в нокдаун, а незадолго до гонга жестким левым хуком нокаутировал.

Смит получил статус обязательного претендента на титул WBC в полутяжелом весе, которым владеет Артур Бетербиев.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Смит - Бодерлик:

Напомним, на ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.

Источник: MEGOGO