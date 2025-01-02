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Силва: Манчестер Сити выбыл из чемпионской гонки

Хавбек больше сосредоточен на следующих матчах, чем на финише сезона.
Вчера, 23:30
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва считает, что его команда уже выбыла из чемпионской гонки.

Напомним, после 20-ти туров "горожане" занимают шестую строчку, отставая от идущего первым Ливерпуля на 14 очков. Однако у команды Слота еще игра в запасе.

Силва признался, что не смотрит в таблицу, сосредотачиваясь на предстоящих матчах, но уже понятно, что они не участвуют в чемпионской гонке. Хотя туров за десять до конца можно будет снова поспекулировать.

"Сейчас речь идет о том, чтобы смириться с реальностью. Я не смотрю на Ливерпуль, я шестой в лиге, я не могу смотреть на Ливерпуль, Арсенал или кого-то еще. Сейчас я смотрю на следующую игру, чтобы попытаться набрать три очка и стать четвертым или третьим.

За 10 туров до конца можно будет немного позаниматься математикой, чтобы посмотреть, какое место мы можем занять.

Сейчас я бы сказал, что это не невозможно, потому что в футболе нет ничего невозможного, но Ман Сити точно выбыл из чемпионской гонки. В этом нет никаких сомнений. Для нас уже слишком поздно.

Люди всегда говорят, что в январе нельзя выиграть лигу, но можно ее проиграть. И в этом сезоне реальность такова, что мы ее проиграли", - приводит слова португальца City Xtra.

Также накануне Арсенал добыл важные три очка в непростом матче с Брентфордом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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