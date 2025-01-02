Силва: Манчестер Сити выбыл из чемпионской гонки

Хавбек больше сосредоточен на следующих матчах, чем на финише сезона.

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва считает, что его команда уже выбыла из чемпионской гонки.

Напомним, после 20-ти туров "горожане" занимают шестую строчку, отставая от идущего первым Ливерпуля на 14 очков. Однако у команды Слота еще игра в запасе.

Силва признался, что не смотрит в таблицу, сосредотачиваясь на предстоящих матчах, но уже понятно, что они не участвуют в чемпионской гонке. Хотя туров за десять до конца можно будет снова поспекулировать.

"Сейчас речь идет о том, чтобы смириться с реальностью. Я не смотрю на Ливерпуль, я шестой в лиге, я не могу смотреть на Ливерпуль, Арсенал или кого-то еще. Сейчас я смотрю на следующую игру, чтобы попытаться набрать три очка и стать четвертым или третьим.

За 10 туров до конца можно будет немного позаниматься математикой, чтобы посмотреть, какое место мы можем занять.

Сейчас я бы сказал, что это не невозможно, потому что в футболе нет ничего невозможного, но Ман Сити точно выбыл из чемпионской гонки. В этом нет никаких сомнений. Для нас уже слишком поздно.

Люди всегда говорят, что в январе нельзя выиграть лигу, но можно ее проиграть. И в этом сезоне реальность такова, что мы ее проиграли", - приводит слова португальца City Xtra.

Также накануне Арсенал добыл важные три очка в непростом матче с Брентфордом.

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