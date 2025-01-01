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Брентфорд - Арсенал 1:3: обзор матча и результат игры 01.01.2025

"Канониры" в начале второго тайма ошеломили соперника двумя быстрыми голами, сделав результат.
Вчера, 21:35
Арсенал обыграл Брентфорд / Getty Images
Арсенал обыграл Брентфорд / Getty Images

В среду, 1 января, Брентфорд принимал на своем поле Арсенал в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Микеля Артеты пропустила первой, но сумела ответить сопернику, одержав волевую победу со счетом 3:1.

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Брентфорду удалось открыть счет в поединке уже на 13-й минуте усилиями Бриана Мбемо, однако по истечении получаса игры гости выровняли положение благодаря Габриэлю Жезусу, который удачно сыграл на добивании.

В начале второго тайма вперед вышел уже Арсенал. На 50-й минуте Микель Мерино после подачи с углового первым сориентировался в окружении игроков и переправил мяч в ворота. А через три минуты "канониры" еще и удвоили свое преимущество - Габриэль Мартинелли был первым на мяче после отскока и точно пробил под дальнюю стойку.

Источник: Getty Images

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на матч в стартовом составе и отыграл весь поединок. Также в этой игре впервые после перерыва, связанного с травмой, на поле появился защитник Арсенала Александр Зинченко, но лишь на пару минут компенсированного времени.

Арсенал набрал 39 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая на шесть баллов от лидирующего Ливерпуля, у которого еще есть матч в запасе. Брентфорд с 24 пунктами идет на 12-й позиции.

Статистика матча Брентфорд - Арсенал 19-го тура чемпионата Англии

Брентфорд - Арсенал 1:3

Голы: Мбемо, 13 - Жезус, 29, Мерино, 50, Мартинелли, 53

Ожидаемые голы (xG): 0.29 - 1.95
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 5 - 14
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 4 - 3
Фолы: 6 - 8

Брентфорд: Флеккен - Роэрслев, Коллинз, ван ден Берг (Ким, 75), Льюис-Поттер - Янельт, Ярмолюк, Нергор (Йенсен, 75), Дамсгор (Магома, 75) - Мбемо, Висса (Шаде, 75).

Арсенал: Райя - Тимбер, Салиба, Магальяэс, Калафиори (Льюис-Скелли, 78) - Эдегор (Жоржиньо, 88), Парти, Мерино (Райс, 78) - Нванери (Троссар, 78), Жезус (Зинченко, 90+2), Мартинелли.

Предупреждения: Нергор - Тимбер, Калафиори.

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