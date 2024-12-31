iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:2: обзор матча и результат игры 30.12.2024

Победу "сорокам" принесли два гола, забитые еще до середины первого тайма.
Сегодня, 00:04
Ньюкасл обыграл Манчестер Юнайтед / Getty Images
Ньюкасл обыграл Манчестер Юнайтед / Getty Images

В понедельник, 30 декабря, Манчестер Юнайтед встречался на своем поле с Ньюкаслом в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Рубена Аморима продлила свою серию поражений, уступив "сорокам" со счетом 0:2.

Читай также: Аутсайдер АПЛ нанес поражение Челси

Победу Ньюкаслу принесли два быстрых гола еще до 20-й минуты игры. Гости сумели ошеломить манкунианцев уже на четвертой минуте, когда Льюис Холл выполнил слева навес в район вратарской, откуда Александер Исак головой переправил мяч в ворота.

Источник: Getty Images

А через 15 минут "сороки" забили во второй раз, сделав это практически идентично с первым голом. В ходе атаки левым флангом теперь уже Энтони Гордон подал на линию вратарской, а там Жоэлинтон, переиграв в воздухе защитника, отличился результативным ударом головой.

Источник: Getty Images

Манчестер Юнайтед с 22 очками остался на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. Ньюкасл с 32 баллами занимает пятую позицию.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 19-го тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:2

Голы: Исак, 4, Жоэлинтон, 19

Ожидаемые голы (xG): 0.88 - 1.96
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 10 - 12
Удары в створ: 1 - 4
Угловые: 2 - 3
Фолы: 13 - 8

Манчестер Юнайтед: Онана - Магуайр, де Лихт (Антони, 83), Мартинес (Йоро, 65) - Мазрауи, Каземиро (Гарначо, 64), Эриксен, Далот - Диалло, Зиркзе (Мейну, 33) - Хойлунд.

Ньюкасл: Дубравка - Триппьер (Ливраменто, 58), Шер, Берн, Холл - Гимараэс, Тонали, Жолинтон - Дж. Мерфи (Барнс, 85), Исаак, Гордон (Уиллок, 85).

Предупреждения: Мартинес - Шер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мю ньюкасл манчестер юнайтед АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Аутсайдер АПЛ нанес поражение Челси Аутсайдер АПЛ нанес поражение Челси
Манчестер Юнайтед может летом заменить Онана Манчестер Юнайтед может летом заменить Онана
Умер бывший футболист Вереса после ужасного ДТП Умер бывший футболист Вереса после ужасного ДТП
"Не представляю, что он победит": Промоутер сделал прогноз на возможный реванш Усик - Дюбуа "Не представляю, что он победит": Промоутер сделал прогноз на возможный реванш Усик - Дюбуа
Помочь журналистам

Видео

DAZN представил топ-10 боев в 2024 году - Усик и Фьюри в списке
DAZN представил топ-10 боев в 2024 году - Усик и Фьюри в списке

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, матч Челси и игры в Италии
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: iM занял 16-е место в рейтинге
просмотров

Последние новости

Европа00:04
Ньюкасл разобрался в гостях с Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:48
Европа23:48
Аутсайдер АПЛ нанес поражение Челси
Украина23:28
Умер бывший футболист Вереса после ужасного ДТП
Бокс22:59
"Не представляю, что он победит": Промоутер сделал прогноз на возможный реванш Усик - Дюбуа
Киберспорт22:30
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi входят в тройку лучших, Passion UA и B8 - в топ-30
Бокс21:58
Друг Фьюри рассказал, чем тот занимается после второго поражения от Усика
Другие страны21:22
Нападающий Шахтера может продолжить карьеру в Бразилии
Бокс20:48
"Бой получился очень близким": Хирн назвал свой счет в реванше Усик - Фьюри
20:20
Чемпионат мира по дартсу: расписание и результаты матчей
Европа20:02
Наполи расторг контракт с ненужным тренеру защитником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK