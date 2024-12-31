Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:2: обзор матча и результат игры 30.12.2024

Победу "сорокам" принесли два гола, забитые еще до середины первого тайма.

В понедельник, 30 декабря, Манчестер Юнайтед встречался на своем поле с Ньюкаслом в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Рубена Аморима продлила свою серию поражений, уступив "сорокам" со счетом 0:2.

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Победу Ньюкаслу принесли два быстрых гола еще до 20-й минуты игры. Гости сумели ошеломить манкунианцев уже на четвертой минуте, когда Льюис Холл выполнил слева навес в район вратарской, откуда Александер Исак головой переправил мяч в ворота.

Источник: Getty Images

А через 15 минут "сороки" забили во второй раз, сделав это практически идентично с первым голом. В ходе атаки левым флангом теперь уже Энтони Гордон подал на линию вратарской, а там Жоэлинтон, переиграв в воздухе защитника, отличился результативным ударом головой.

Источник: Getty Images

Манчестер Юнайтед с 22 очками остался на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. Ньюкасл с 32 баллами занимает пятую позицию.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 19-го тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:2

Голы: Исак, 4, Жоэлинтон, 19

Ожидаемые голы (xG): 0.88 - 1.96

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 10 - 12

Удары в створ: 1 - 4

Угловые: 2 - 3

Фолы: 13 - 8

Манчестер Юнайтед: Онана - Магуайр, де Лихт (Антони, 83), Мартинес (Йоро, 65) - Мазрауи, Каземиро (Гарначо, 64), Эриксен, Далот - Диалло, Зиркзе (Мейну, 33) - Хойлунд.

Ньюкасл: Дубравка - Триппьер (Ливраменто, 58), Шер, Берн, Холл - Гимараэс, Тонали, Жолинтон - Дж. Мерфи (Барнс, 85), Исаак, Гордон (Уиллок, 85).

Предупреждения: Мартинес - Шер.

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