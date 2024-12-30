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Ипсвич - Челси 2:0: обзор матча и результат игры 30.12.2024

"Синие" оконфузились в противостоянии с Ипсвичем, проиграв второй подряд поединок.
Вчера, 23:48
Ипсвич обыграл Челси / Getty Images
Ипсвич обыграл Челси / Getty Images

В понедельник, 30 декабря, Ипсвич принимал на своем поле Челси в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги.

После поражения от Фулхэма (1:2) в предыдущем матче подопечные Энцо Марески снова проиграли, уступив аутсайдеру чемпионата со счетом 0:2.

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Ипсвич сумел повести в матче на 12-й минуте, когда Лиам Делап реализовал пенальти. Лондонская команда владела преимуществом, но так и не смогла исправить ситуацию. Хозяева поля же во втором тайме удвоили результат усилиями Омари Хатчинсона, а Делап записал на свой счет еще и ассист.

Источник: Getty Images

Челси с 35 очками занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Ипсвич, набрав 15 баллов, идет в зоне вылета на 18-й позиции.

Статистика матча Ипсвич - Челси 19-го тура чемпионата Англии

Ипсвич - Челси 2:0

Голы: Делап, 12 (пен.), Хатчинсон, 53

Ожидаемые голы (xG): 0.67 - 1.99
Владение мячом: 24% - 76%
Удары: 9 - 20
Удары в створ: 6 - 5
Угловые: 4 - 7
Фолы: 9 - 5

Ипсвич: Уолтон - О'Ши, Гривз, Вулфенден, Дэвис - Морси, Каюсте (Шмодикс, 77) - Бернс (Джонсон, 86), Хатчинсон (Аль-Хамади, 90), Броудгед (Филлипс, 77) - Делап (Тэйлор, 90).

Челси: Йоргенсен - Дисаси (Гюсто, 77), Адарабиойо, Колуилл, Кукурелья - Фернандес, Кайседо - Мадуэке (Нету, 77), Палмер, Фелиш (Джексон, 55) - Нкунку (Санчо, 65).

Предупреждения: О'Ши, Делап, Дэвис - Кайседо, Гюсто, Колуилл, Фернандес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Ипсвич

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